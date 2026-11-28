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Iako je Vlada Crne Goreodlukom o obeštećenju hrvatskih državljanazatočenih u nekadašnjem logoru Morinj ispunila još jedan zahtev Zagreba, u nevladinom sektoru ne veruju da će to značajnije promeniti stav Hrvatske.

Andrej Plenković ponovo je upozorio da bi dovođenje u pitanje utvrđene kopnene granice moglo biti protumačeno kao teritorijalna pretenzija.

Iako je Vlada Crne Gore jučerašnjom odlukom o obeštećenju hrvatskih državljana koji su bili zatočeni u nekadašnjem logoru Morinj ispunila još jedan zahtev Hrvatske, u nevladinom sektoru nisu optimistični da će taj potez značajnije uticati na stav zvaničnog Zagreba, odakle ponovo stižu upozorenja u vezi sa nerešenim pitanjem granice između dve države.

1/6 Vidi galeriju Spomen-ploča u Morinju Foto: Printscreen/Youtube/RTCG, Printskrin / You Tube

Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević pozdravila je odluku crnogorske Vlade, ocenjujući da se njome uspostavlja visok standard obeštećenja žrtava ratnih zločina. Ipak, ukazala je da poslednje poruke iz Hrvatske ne ulivaju optimizam.

- Nadam se da će Zagreb ovo prepoznati, iako poslednje izjave premijera Andreja Plenkovića ne ulivaju optimizam. Smatram da je optimalno potvrditi ovu kopnenu granicu, koja već decenijama funkcioniše, i u skladu s tim pravično rešiti morsku. Ako ne postoji dobra volja za dogovor, za to postoje arbitraža i međunarodni sud - rekla je Gorjanc Prelević za "Vijesti".

Ona je navela da, u skladu sa deklaracijom Hrvatskog sabora iz 2011. godine, granični spor ne bi trebalo da spreči ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, kao što ni spor sa Slovenijom nije sprečio ulazak Hrvatske u tu zajednicu.

1/11 Vidi galeriju Andrej Plenković, premijer Hrvatske Foto: Nemanja Nikolić

Vlada Crne Gore odlučila je da isplati oko 18 miliona evra odštete hrvatskim državljanima koji su početkom devedesetih bili zatočeni u Morinju. Prema informacijama izvora "Vijesti", od tog iznosa biće odbijen novac koji su pojedini bivši logoraši već dobili na osnovu presuda crnogorskih sudova, dok će se visina naknade određivati pojedinačno.

Iz Vlade je saopšteno da je usvojen izveštaj o završenim pregovorima između Crne Gore i Hrvatske o zaključivanju međudržavnog ugovora o obeštećenju hrvatskih državljana koji su bili prisilno lišeni slobode u logorima na teritoriji Crne Gore od 30. septembra 1991. do 18. avgusta 1992. godine, kao i prateći protokol o njegovom sprovođenju.



Obeštećenje i za žrtve "Lore"



Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", za odluku su glasali i ministri iz Nove srpske demokratije (NSD). Na inicijativu predsednika Skupštine Crne Gore i lidera te stranke Andrije Mandića, a na predlog potpredsednika Vlade Budimira Aleksića (NSD), Vlada je donela i odluku o isplati po 200.000 evra porodicama žrtava splitskog logora "Lora", u kojem je stradalo 14 pripadnika nekadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA) iz takozvane nikšićko-šavničke grupe.

Isplata odštete bivšim logorašima iz Morinja bila je jedan od zahteva Zagreba, koji je krajem 2024. godine blokirao Crnoj Gori zatvaranje Poglavlja 31, koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku, u pregovorima sa Evropskom unijom.

Andrija Mandić Foto: YouTube/Predsjednik Skupštine Crne Gore

Hrvatska je za deblokadu tog poglavlja tražila, između ostalog, rešavanje pitanja granice. Zbog nerešenog spora, ove godine je Crnoj Gori blokirala i zatvaranje poglavlja 14, koje se odnosi na saobraćajnu politiku, i poglavlja 15, koje se odnosi na energetiku.

Kada je reč o Morinju, JNA je od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta 1992. godine u tom mestu imala takozvani Centar za prihvat zarobljenika iz Hrvatske, poznat kao logor Morinj. U njemu su u nečovečnim uslovima bile zatočene 292 osobe iz dubrovačke regije, a o nečovečnom postupanju svedočilo je 169 zatočenika.

Nadležna ministarstva dve države usaglašavala su spiskove zatočenika, budući da se njihova dokumentacija o broju logoraša nije podudarala.



Šta piše u predlogu ugovora



Kako su "Vijesti" pisale u septembru prošle godine, Crna Gora i Hrvatska još tada su bile blizu dogovora o isplati odštete bivšim logorašima iz Morinja, ali se čekao odgovor Zagreba na nacrt ugovora.

Navodno su Hrvatskoj bili sporni pojedini navodi iz preambule dokumenta, u kojima se govorilo o uzrocima nastanka logora, odnosno o prirodi rata početkom devedesetih godina. Od crnogorske strane traženo je da neke formulacije budu "oštrije", odnosno da se, kako se navodilo, pomene "velikosrpska agresija".

Spomen ploča u Morinju Foto: Printskrin / You Tube

U preambuli predloga ugovora, koji je objavljen na sajtu crnogorske Vlade, navodi se da dve vlade potvrđuju privrženost načelima međunarodnog prava, zaštite ljudskih prava, vladavine prava i evropskih vrednosti, kao i zajedničku želju za daljim jačanjem dobrosusedskih odnosa.

U dokumentu se ističe važnost "odgovornog suočavanja sa posledicama napada bivše JNA, pod kontrolom vlasti u Beogradu, i paravojnih formacija na Hrvatsku na području Dubrovnika i njegove okoline 1991. godine, koji je počeo sa teritorije Crne Gore".

Navodi se i da Crna Gora taj period ocenjuje kao jednu od najmračnijih stranica svoje istorije, uz podsećanje da su tokom napada na Hrvatsku i okupacije hrvatske teritorije 1991. i 1992. godine počinjena teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, potvrđena pravosnažnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i nadležnih sudova u Hrvatskoj.

Dve strane pozdravile su postavljanje spomen-obeležja na prostoru nekadašnjeg logora Morinj 2022. godine, kao i ranije izraze žaljenja i poštovanja prema žrtvama koje su iskazali predstavnici Crne Gore.



Plenković: Dogovorimo se o granici



Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je dogovor o obeštećenju bivših logoraša iz Morinja, navodeći da je kroz taj logor prošlo 317 zarobljenika i zatočenika, od kojih su mnogi bili maltretirani i mučeni, dok su neki, kako je rekao, i ubijeni.

- Danas ih je živo 260. Ova kompenzacija koju smo dogovorili odnosi se, naravno, i na one koji su danas živi, ali i na 50.000 evra za one kojih više nema, odnosno na kompenzaciju njihovim porodicama - rekao je Plenković novinarima u Škabrnji, prenosi HRT.

Plenković se potom osvrnuo na pitanje granice, poručivši da bi Hrvatska dovođenje u pitanje "utvrđene kopnene granice" mogla da protumači kao teritorijalne pretenzije.

Prevlaka Foto: Printscreen/Youtube

Podsetio je na privremeni režim dogovoren pre više od 20 godina, koji potvrđuje načelo Badinterove komisije prema kojem su nekadašnje republičke granice u bivšoj SFRJ postale granice budućih država.

Hrvatska, kako je istakao, želi da potvrdi kopnenu granicu koju su tada prihvatili i crnogorski stručnjaci, u vreme kada su Srbija i Crna Gora još bile deo zajedničke države.

- Granica je utvrđena. Treba li nešto demarkaciono raditi - metar ovde, metar onde - to je tehničko pitanje i uopšte nije sporno. Ali ono što je utvrđeno jeste da se kopnena granica između Crne Gore i Hrvatske završava na moru, na Konfinu - naglasio je Plenković.

Dodao je da predlog sporazuma koji je Hrvatska poslala crnogorskoj strani ima samo četiri člana i da nije reč o složenom dokumentu koji zahteva mesece ili godine proučavanja.

- Da bismo olakšali Crnoj Gori da to reši, mi svesno kažemo: dogovorimo se o kopnenoj granici, a razgraničenje na moru ostavićemo za neko buduće vreme - poručio je hrvatski premijer.

Crna Gora, međutim, traži da se istovremeno utvrdi i granica na moru, kako ne bi bili ugroženi njeni ekonomski interesi.

1/9 Vidi galeriju Hrvatski premijer Andrej Plenković u poseti nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu u Berlinu Foto: CLEMENS BILAN/EPA, Markus Schreiber/Pool AP



Milatović: Ucenjivački pristup



Predsednik Crne Gore Jakov Milatovićocenio je da Hrvatska ima "ucenjivački pristup" prema Podgorici.

Milatović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon samita lidera Brdo-Brioni procesa u Ohridu, podsetio da je crnogorska Vlada odlukom o isplati odštete bivšim logorašima iz Morinja izašla u susret još jednom od osam zahteva hrvatske strane.

Time je, prema njegovim rečima, u potpunosti rešeno treće otvoreno pitanje između dve države. Prethodno su rešena pitanja promene imena bazena u Kotoru i očuvanja spomen-ploče u Morinju.

Govoreći o insistiranju Zagreba da se pitanje granice reši kao uslov za zatvaranje Poglavlja 31, Milatović je podsetio na rezoluciju koju je Hrvatski sabor usvojio 2011. godine.

1/8 Vidi galeriju Jakov Milatović Foto: Risto Bozovic/AP, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Printscreen/Instagram

- Prema toj rezoluciji, Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za usporavanje evropskih integracija zemalja u okruženju. Ovo što se trenutno dešava u suprotnosti je sa rezolucijom - kazao je Milatović.

Crna Gora je, prema navodima iz teksta, ispunila tri hrvatska zahteva, ali ih je ostalo još pet.

Osim rešavanja pitanja granice, među njima su rasvetljavanje sudbine 14 nestalih hrvatskih državljana, procesuiranje ratnih zločina, rešavanje imovinskih prava hrvatskih porodica i povratak školskog broda "Jadran".



"Država nije pravno odgovorna za stradanja u Lori, ali moralno jeste"



Tea Gorjanc Prelević pozdravila je i odluku crnogorske Vlade o dodeli jednokratne novčane pomoći porodicama žrtava logora "Lora" u Splitu, kao i logora na području Ljubuškog i Mostara.

- Pozdravljam i obeštećenje porodica žrtava logora "Lora", iako Crna Gora za taj zločin nije pravno odgovorna. Moralno jeste, jer je tadašnja vlast mobilisala svoje ljude u neopravdan rat i tako ih dovela u situaciju da budu zarobljeni i da nad njima budu izvršeni ratni zločini - kazala je ona.

Iz crnogorske Vlade naveli su da, iako se zločini nisu dogodili na teritoriji Crne Gore, žrtve jesu bili njeni državljani, koje je tadašnja vlast prepustila zaboravu.