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Šef poslaničkog kluba "Studentska lista - Studenti pobeđuju" Jovo Bakić govorio je večeras u Utisku nedelje o vračarskom klanu i policiji Srbije.

- U ovom trenutku želeo bih da pošaljem poruku pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova: da nepostupanje po zakonu je takođe krivično delo. Dakle, oni ako imaju saznanja ko postavlja eksploziv gde, oni moraju da reaguju. To je njihova zakonita dužnost, i ako ne postupaju, i oni će biti pod udarom zakona. Dakle, meni dolaze dojave iz različitih gradova u Republici da policija ne postupa onako kako treba da postupi. Njihova je dužnost da štite imovinu i živote ljudi. A onda, kasnije, može da se ispostavi da taj neko jeste takođe kriminalac, ali onda će da bude gonjen zakonitim putem. Dakle, niko ne sme da uzima pravdu u svoje ruke, upravo zbog toga što nije reč o revolucionarnoj pravdi - naveo je Bakić.

Komentarišući optužbe o vračarskom klanu, Bakić je rekao:

- Vračarska grupa je podeljena. Dakle, jedan deo se otrgao kontroli. Dakle, opet, svi su bili u Ćacistanu. Svi su tamo boravili, bez izuzetka. Od Vladimira Mandića pa nadalje, onog Džonija, i već kako se svi zovu. Svi su bili tamo. E, onda je Vladimir Mandić ostao veran režimu, a ovi su se otrgli i krenuli su da reketiraju poslovne ljude koji su režimu bliski. I koji su plaćali, odnosno finansirali taj režim. To je takođe jedan oblik reketa, ali to je reket na koji su oni pristali. A ovi su sada nametnuli reket na koji ovi ne pristaju - rekao je on.

Govoreći o optužbama da "ljudi pale i reketiraju sa zelenim svetlom, Studentske liste, Bakić je rekao da je to "nema veze sa životom".

- Dakle, evo, javno zovem policiju da koristi svoje operativne veze, što regularne, što neregularne. Oni imaju operativne veze. I mogu da uđu u trag svakome ko vrši takva krivična dela. I sve to može da se dovede u red. Dakle, ako se ne dovodi u red, znači da je nekome u interesu da ovde vlada haos - rekao je Bakić.

Komentarišući BIA, Bakić je rekao nije pristalica ukidanja te, Vojno-bezbednosne agencije ili Vojnoobaveštajne agencije, navodeći da u svakoj instituciji postoji "zdravo jezgro", ali da te službe moraju biti "temeljno pretresene i reformisane".

On je naveo da je to "zdravo jezgro" u ministarstvu unutrašnjih poslova ono sigurno veće nego u te tri službe, ali da je sa razgovorom sa pojedincima iz MUP-a došao do saznanja da postoji većina koji želi da rade na profesionalan način, ali da im se nije dopuštalo da rade.