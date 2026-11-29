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Ana Brnabić, poslanica liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" i Marija Vučićević, supruga Dragana J. Vučićevića, tokom gostovanja u Hit tvitu govorile su o njegovom hapšenju, pritvoru i slučaju koji je pokrenut protiv njega.

Supruga Dragana J. Vučićevića rekla je da, iako ima razloga da se žali, njen suprug Dragan ima dobru zdravstvenu neguu CZ i da je dobro.

- Imam razloga da se žalim na sve, ali on ima medicinsku negu kako treba i okej je. On je takav tip čoveka, drži se i zna za šta se bori. Ne bori se on za sebe, niti za nas. On se bori za celu ovu Srbiju, za nju se bori godinama. Ovo je jedna velika nepravda i on ne treba da bude tamo, ali eto... Oni su sve ovo najavili - kazala je Marija.

Foto: Pink

Ona je ocenila da je hapšenje njenog supruga deo događaja koji su, kako tvrdi, bili najavljivani i pre političkih promena.

- Oni su taksativno, pre nego što su uopšte pobedili, najavili sve ovo. I evo, sada sprovode samo ono što su rekli. Svako onaj ko nije bio po volji, ko nije pričao ono što su oni hteli da čuju, sada se suočava sa tim - navela je Marija Vučićević.

Upitana kako je saznala da je uhapšen, Marija kaže da je taj dan izgledao potpuno haotično:

- Pozvao me je njegov vozač i rekao da je neko od policije pokupio Vučka, da ga voze u policijsku stanicu Voždovac. U tom trenutku zove vaspitačica i kaže da sin ima temperaturu 40 i da povraća, ja ne znam na koju ću stranu - rekla je Marija.

Ana Brnabić Hit Tvit Foto: Pink

Brnabić je navela da je reč o "političkom progonu".

- Ono što je Bakić govorio u Skupštini, to se dešava, ovo je isplanirano, ovo je preki sud, Dragan J. Vučićević je politički zatvorenik. On je zatvoren zbog dva krivična dela, jedna je izazivanje panike, ali nije precizirano ni kad ni šta je rekao. Posebno je bizarno da se osvrću na upad na Informer, kada je rekao da je talačka kriza, sad je on kriv što su ga napali i upali mu na televiziju - kazala je Brnabić, na šta se Marija nadovezala da niko od tih što su upali na Informer nije procesuiran.

Ana Brnabić navela je da je Studentska lista "preuzela sve institucije sile".

Ana Brnabić Hit Tvit Foto: Pink

- Na kraju krajeva, oni su potpuno suspendovali Ustav - navela je ona i dodala da 35 dana imamo anonimne plenume koji govore ko će biti uhapšen.

Podsetimo, drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu prethodno je predložilo sudu da odredi do 30 dana pritvor glavnom uredniku televizije Informer Draganu Vučićeviću jer, kako je saopšteno, postoji opasnost da će osumnjičeni ponoviti krivično delo.

Dragan J. Vučićević je izneo svoju odbranu i negirao krivicu koja mu se stavlja na teret.