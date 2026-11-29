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Podgorička policija uhapsila je C.N. iz Podgorice nakon što je pretresom njegove porodične kuće pronašla pušku i municiju u ilegalnom posedu. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Policijski službenici su danas, postupajući na osnovu operativnih saznanja, uz dobrovoljni pristanak vlasnika, pretresli porodičnu kuću i druge prostorije u jednom mestu na području Podgorice.

„Pretresom su pronađeni i oduzeti pištolj marke CZ 'M57' kalibra 7,62 mm u legalnom posedu, sa 114 komada municije za navedeno oružje, kao i puška - karabin marke 'Crvena zastava' kalibra 7,9 mm u ilegalnom posedu sa 10 komada municije za navedenu pušku“, navodi se u saopštenju.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se od C.N. prikupe obaveštenja u vezi sa pronalaskom puške i pripadajuće municije u ilegalnom posedu.

Nakon sagledavanja spisa predmeta, nadležni tužilac naložio je hapšenje C.N. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu.