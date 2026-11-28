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Momčilo Momo Mandić, otac bivšeg rukometaša Vladimira Mandića, za kojim je Viši sud u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije raspisao poternicu, izjavio je za Adria TV da je njegov sin u Beogradu, ali da je samo isključio telefon.

- Vladimir je u Beogradu, samo je isključio telefon i novinari i javnost ne mogu da dođu do njega. U pogodnom trenutku će se javiti ako bude trebalo. Ili u policiju ili u tužilaštvo će dati iskaz za ovo za šta ga terete sada ako ne bude još više predmeta - rekao je Mandićev otac, Momčilo.

Dodao je da niko od službenih lica nije pozvao njegovog sina na razgovor.

- Nikada niko od službenih lica nije pozvao Vladimira, niti na razgovor, niti na bilo koji drugi način, a običaj i red, to ZKP predviđa, je da se pozove Vladimir, pa ako se ne odazove, da dođe do njega policija i uruči mu poziv, pa ako se i tada ne pozove, tek se onda raspisuje potraga po naredbi tužioca, odnosno suda ako se vodi kakav predkrivični ili krivinči postupak - naveo je.

Raspisana poternica

Podsetimo, Viši sud u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije izdao je naredbu za raspisivanje poternice za bivšim rukometašem Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor do 30 dana.

- Rešenjem Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije protiv osumnjičenog V.M. određen pritvor u trajanju od 30 dana. Takođe, izdata je naredba za raspisivanje poternice - potvrđeno je za Kurir. Pritvor je Mandiću određen zbog opasnosti od bekstva, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke.

- Ukazala bih Vam da u skladu Zakonikom o krivičnom postupku, poternicu raspisuje policija - navela je portparol suda.

Foto: Nenad Kostić

Više javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije saopštilo je danas da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Mandića, vlasnika i odgovornog lica u privrednom društvu "Manco plus" d.o.o. Beograd, zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- Imajući u vidu da osumnjičeni V.M. 24. novembra nije pronađen Više javno tužilaštvo u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je dana 25. novembra protiv V.M. podnelo predlog da mu se odredi pritvor i za njim raspiše poternica, na osnovu kog predloga je Viši sud u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije doneo rešenje kojim je osumnjičenom određen pritvor. Takođe, za osumnjičenim V.M. je raspisana poternica - navodi se u saopštenju tužilaštva.