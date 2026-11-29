Slušaj vest

Hiljade ljudi, uključujući predstavnike više od 30 radničkih i strukovnih organizacija, sindikata i udruženja penzionisanih radnika, ženskih i omladinskih organizacija, političkih stranaka, književnika i umetnika, okupilo se na istanbulskom trgu Kartal na poziv Konfederacije turskih sindikata (DISK), tražeći bolje uslove za život i slobodu štampe.

Uprkos jakoj kiši, hiljade ljudi marširalo je do mesta skupa, noseći palestinske zastave, kao i transparente na kojima je pisalo "Oni koji su stvorili krizu treba da plate cenu", "Nema tolerancije za proneveru fondova i pljačku poreza" i "Ne cenzuri, slobodi vesti".

Mnoge političke stranke, uključujući NOVU stranku, DEM stranku, TIP, EMEP, Levičarsku stranku i TKP, podržale su skup, prenela je agencija Anka haber.

Sindikati i građani koji su im se pridružili traže od vlasti minimalnu platu od 85.000 turskih lira (oko 1.500 evra), šestočasovni radni dan, utvrđivanje odgovornosti za lošu situaciju u društvu i slobodu medija.

Bez demokratije i pravde nema ekonomskog prosperiteta

Predsednik Nove stranke u istanbulskoj pokrajini Ozgur Čelik istakao je da su svi problemi sa kojima se Turska suočava u poslednje dve godine povezani.

"Hapšenje našeg predsedničkog kandidata Ekrema Imamoglua, intervencije protiv političkih partija, pritisak na sindikate, pritisak na umetnike, imenovanje poverenika televizijskih stanica, hapšenje novinara, teški ekonomski uslovi u Turskoj, pad turskog pravosudnog sistema, pokušaji suspendovanja demokratije... Sve su to tačke do kojih je vlada koja vlada 25 godina dovela Tursku", istakao je Čelik.

On je naglasio da, ako zemlji nedostaju demokratija i pravda, ona ne može da postigne ekonomski prosperitet.

"Pokušavaju da uguše narodu dah, vuku naciju u bedu. Ovde desetine hiljada ljudi dižu glas na Kartal trgu. Prošle nedelje smo održali jedan od najvećih marševa u istoriji, od Barbaros trga do Bešiktaša. Ljudi sada govore na ulicama: 'Ako pokušate da nas ućutkate, izaći ćemo na ulice i pokazati naš otpor, vodićemo našu borbu'. Nastavićemo da budemo na trgovima, nastavićemo da budemo na ulicama", rekao je Čelik.

On je naveo da u Turskoj vladaju dvostruki pravni standardi i da svako ko pokušava da na društvenim mrežama iskaže svoje mišljenje, služi javnosti ili se ne slaže sa vladom biva pritvoren u racijama u zoru svakog jutra.

"Zajedno ćemo se zalagati za slobodnu štampu, slobodne medije, novine, nezavisne radiodifuzne organizacije i televizijske stanice", rekao je Čelik i poručio da nada postoji, kao i da bolji dani nisu daleko.