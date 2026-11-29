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Dosadašnji gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković priznao je poraz u drugom krugu lokalnih izbora i čestitao na pobedi Luki Mesecu, lideru slovenačke stranke Levica.

1/9 Vidi galeriju Luka Mesec, lider slovenačke Levice, osvojio je 51,36 odsto glasova u drugom krugu izbora za gradonačelnika Ljubljane, prema preliminarnim rezultatima. Foto: Jakob Pintar/FOTO STA, STA/ DANIEL NOVAKOVIC/FOTO TANJUG

Prema preliminarnim rezultatima, nakon prebrojanih oko 90 odsto glasačkih listića, Mesec je osvojio 51,36 odsto glasova, dok je za Jankovića glasalo 48,64 odsto birača.

Janković je nakon izbornog poraza izjavio novinarima da je tužan, ali je istakao da je odnos između dvojice kandidata tokom drugog kruga izbora bio korektan.

"Luka je pobedio. U drugom krugu imali smo korektan odnos, odnos pun poštovanja", rekao je Janković.

Dosadašnji gradonačelnik Ljubljane najavio je da će nastaviti da pruža podršku radu gradskog veća.