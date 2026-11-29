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Više od 50 godina nakon što je petogodišnji dečak iz američke savezne države Teksas pao u komu i preminuo, policija je uhapsila njegovu 92-godišnju majku, koja je optužena za njegovo ubistvo.

Velika porota u okrugu Beksar u Teksasu podigla je u subotu optužnicu protiv Harijet Evelin Hol zbog ubistva njenog sina Ronalda Hola, koji je preminuo 25. novembra 1969. godine, prema sudskim dokumentima do kojih je došao News 4 San Antonio.

U optužnici se navodi da je Harijet Hol usmrtila dete udarajući ga rukom i štapom, vezujući mu ruke i noge i uskraćujući mu hranu. Slučaj je klasifikovan kao nasilje u porodici.

Zlostavljala sina četiri godine

Policija u Univerzal Sitiju, oko 24 kilometra severoistočno od San Antonija, saopštila je za KENS5 da je Harijet Hol četiri godine zlostavljala svog sina pre nego što je dečak pao u komu i preminuo.

Dečakov otac navodno je bio stacioniran u vazduhoplovnoj bazi Randolf, dok je porodica živela u četvrti Avijejšn distrikt u Univerzal Sitiju.

Brat Ronalda Hola, Džejms Rendal Hol, navodno je takođe naveden kao žrtva u ovom slučaju. On je tokom proteklih godina dostavljao informacije nadležnim organima.

Harijet Evelin Hol (92), optužena za ubistvo petogodišnjeg sina Ronalda Hola 1969. godine u Teksasu. Foto: Printscreen/Bexar County Sheriff's Office

Nije jasno zbog čega je bilo potrebno toliko vremena da se protiv Harijet Hol podigne optužnica.

Davala različite iskaze o smrti dečaka

Istražitelji su naveli da je Harijet Hol davala različite verzije događaja, uključujući tvrdnju da je njen sin zadobio povrede prilikom pada. U drugim prilikama tvrdila je da ne može da se seti šta mu se dogodilo.

U vreme dečakove smrti Harijet Hol živela je na području San Antonija. Kasnije se preselila u Vejko, oko 290 kilometara severnije, gde je uhapšena u utorak, prenosi KENS5.

Prema pisanju lista San Antonio Express-News, 92-godišnjakinja se u sredu i dalje nalazila u pritvoru, a kaucija joj je određena u iznosu od 500.000 dolara.