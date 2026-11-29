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Petnaest godina njegovo slikarsko platno bila je ljudska koža. Tetovirao je muzičare, sportiste i javne ličnosti, radio u Nemačkoj, vodio studio u Švajcarskoj i izgradio karijeru u umetnosti u kojoj gotovo da nema prava na grešku.

A onda je Bojan Boki Jović prihvatio sasvim drugačiji izazov – da oslika zid u kući svog komšije u Maloj Bosni, kod Sremske Mitrovice.

Dva meseca kasnije, nakon približno stotinu sati rada, nastala je monumentalna slika Svetog Đorđa, široka 4,20 i visoka 2,20 metara.

Posebno je zanimljivo što Bojan gotovo 15 godina nije držao slikarsku četkicu u ruci, a nema ni formalno likovno obrazovanje. Njegovo iskustvo u tetoviranju portreta i realizmu bilo je osnova za poduhvat koji je iznenadio i njega samog.

Slika površine 9,24 kvadratna metra privukla je pažnju brojnih ljudi, a za njegov rad zainteresovao se i sveštenik, koji bi želeo da razgovara sa njim o mogućnosti oslikavanja crkve.

1/5 Vidi galeriju Tatu majstor iz Sremske Mitrovice naslikao Svetog Đorđa Foto: Kurir/D.Š.

Tetovirao do večeri, Svetog Đorđa slikao do svitanja

Ideja o oslikavanju zida nastala je u razgovoru sa komšijom. Bojan je počeo da radi akrilnim bojama, a potom je koristio i airbrush tehniku, istražujući mogućnosti nanošenja boje raspršivanjem.

I dok je tokom dana radio u tattoo studiju, noći je provodio pred zidom.

Bilo je dana kada bi tetovirao do sedam uveče, otišao kući da večera i nakratko se odmori, a potom oko pola jedanaest nastavljao da slika sve do pola sedam ujutru. Nakon nekoliko sati sna ponovo bi se vraćao tetoviranju.

Na monumentalnoj slici radio je oko dva meseca, a posebnu pažnju posvetio je licima, senkama, naborima odeće i najsitnijim detaljima.

Ljudi koji su dolazili da vide njegov rad čudili su se koliko je strpljenja potrebno za takav poduhvat. Međutim, Bojan kaže da njemu za slikanje nisu potrebni posebni živci, jer u tome uživa.

Iako je delo izazvalo brojne pozitivne reakcije, autor je prema sebi veoma kritičan. Već sada razmišlja o detaljima koje bi mogao da unapredi, a jedna od ideja je da kompoziciju dopuni motivom kupole Hrama Svetog Save koja izranja iz oblaka.

U porodici sveštenici i igumanija

Izbor religijskog motiva za njegov prvi veliki zidni rad nije slučajan. Vera je u Bojanovoj porodici prisutna generacijama.

Kako priča, deda mu je bio sveštenik, baka igumanija, a stric je sveštenik u Beogradu.

Slikanje Svetog Đorđa zato je za njega imalo i posebno lično značenje.

Nakon što se pročulo za njegovo delo, komšiju je kontaktirao sveštenik koji je izrazio želju da pogleda sliku i razgovara o mogućnosti Bojanovog angažovanja na oslikavanju crkve.

Ipak, Jović je svestan da crkveno slikarstvo zahteva drugačiji pristup, poznavanje ikonografije, ozbiljnu pripremu i blagoslov. Ukoliko do saradnje dođe, spreman je da dodatno uči i istražuje pravila ove vrste umetnosti.

Na zidu može da pogreši, na ljudskoj koži ne sme

Iako mu je monumentalna slika otvorila vrata novog umetničkog sveta, Bojan ne krije da je tetoviranje i dalje njegova najveća ljubav.

Upravo ga je odgovornost koju taj posao nosi privukla još na početku karijere.

Dok slikar može da prekreči deo zida, promeni boju ili ponovo naslika određeni detalj, tattoo umetnik radi na ljudskom telu, a rezultat njegovog rada čovek može nositi do kraja života.

„Meni je svaki čovek moja reklama, pokretna. Ja ne smem da pogrešim, a mora da ti ostane ceo život“, kaže Jović.

Taj rizik, adrenalin i izazov da svaki rad izvede što preciznije pokreću ga već petnaest godina.

Posebno zadovoljstvo pričinjava mu kada prati transformaciju ljudi koji su kod njega prvi put došli bez tetovaža, a tokom narednih meseci ili godina zajedno sa njim osmislili velike umetničke kompozicije na svom telu.

Često je njegov posao mnogo više od samog crtanja. Kada ljudi žele da kroz tetovažu sačuvaju uspomenu na članove porodice ili važne životne trenutke, potrebno je razumeti njihove emocije i priče.

Sa pojedinim klijentima tokom godina razvio je toliko bliske odnose da se danas porodično posećuju i odlaze jedni drugima na slave.

Talenat pokazao još u osnovnoj školi

Bojan je još kao dečak pokazivao izuzetan talenat za crtanje.

Sate je provodio u svojoj sobi sa grafitnim olovkama, dok mu je majka pokazivala kako se određuju proporcije lica i izrađuju portreti.

Ipak, vremenom je razvio sopstveni način rada. Portret često započinje od nosa ili usana, postepeno gradeći ostatak lica.

Kako kaže, teško mu je da objasni način na koji ono što vidi uspeva da prenese na papir, kožu ili zid.

Poredi to sa prijateljem muzičarem koji ima apsolutni sluh. Dok on ne može da razume kako njegov prijatelj oseća muziku, prijatelj ne može da objasni kako Bojan uspeva da nacrta ono što vidi.

Crtanje mu je od detinjstva predstavljalo svojevrsni beg od svakodnevice. I danas, kada radi zahtevne portrete, stavi slušalice, isključi se iz okoline i potpuno se posveti poslu, koji ponekad zahteva i deset do petnaest sati rada.

Celomesečnu zaradu davao za nove mašinice

Profesionalni put odveo ga je u Nemačku, a potom i u Švajcarsku. Upravo je rad u inostranstvu, kaže, ubrzao njegovo usavršavanje i omogućio mu da upozna savremene tehnologije i standarde u tetoviranju.

Neretko se događalo da gotovo kompletnu zaradu ostvarenu tokom mesec dana rada u Nemačkoj potroši na novu profesionalnu opremu.

Za petnaest godina promenio je između 30 i 40 mašinica za tetoviranje, od starih uređaja sa kablovima i papučicama do savremenih bežičnih mašinica koje omogućavaju praćenje različitih parametara rada putem mobilnog telefona.

Svaka nova mašinica za njega je predstavljala priliku da napreduje.

Iza profesionalnog uspeha, međutim, ostale su godine odricanja, napuštanja zemlje i odvojenosti od porodice.

Posebno mesto u njegovim sećanjima zauzima nemačka porodica Gerner, koja ga je primila u svoj dom i sa kojom je izgradio toliko blizak odnos da je, kako kaže, imao osećaj kao da ima dve majke – jednu u Srbiji i drugu u Nemačkoj.

Nemačkog repera tetovirao dok još nije znao nemački

Među Bojanovim klijentima bilo je i poznatih ličnosti iz sveta muzike, sporta i televizije.

Posebno izdvaja nemačkog repera Jiggoa, kojeg je počeo da tetovira još dok nije govorio nemački jezik.

U početku su se sporazumevali uz pomoć prevodioca i gestikulacije, dok su kasnije, kada je Bojan savladao jezik, višesatne termine tetoviranja provodili u razgovoru.

Prema njegovim rečima, tokom dugogodišnje saradnje radio je brojne tetovaže na telu nemačkog muzičara.

Iskustvo iz Švajcarske donelo mu je i drugačiji pogled na profesionalne standarde, posebno kada je reč o higijeni, sterilizaciji opreme i kontroli materijala.

Pripremu za tetoviranje poredi sa pripremom za medicinski zahvat, ističući da je odgovornost prema zdravlju klijenta podjednako važna kao i umetnički rezultat.

Smatra da Srbija i zemlje Balkana imaju izuzetno talentovane tattoo umetnike koji svojim radovima mogu ravnopravno da se porede sa kolegama širom Evrope.

Sledeći izazov – Novak Đoković i mural na mostu

Monumentalna slika Svetog Đorđa otvorila je mogućnost realizacije novih projekata.

Među idejama o kojima trenutno razgovara nalazi se i oslikavanje zida sa motivom Novaka Đokovića u jednom teniskom klubu.

Bojan već razmišlja o kompoziciji koja bi spojila portret srpskog tenisera, njegov pokret na terenu, reket i trofej.

U planu su i novi religijski motivi, među kojima je zidna slika približnih dimenzija dva puta dva metra, kao i rad na platnu.

Poseban izazov mogao bi da predstavlja mural povezan sa festivalom Art Front u Sremskoj Mitrovici, na jednom od stubova pešačkog mosta preko Save.

Konačan motiv još nije definisan, ali bi to za Jovića bila prilika da svoj umetnički izraz iz privatnog prostora prenese na javnu površinu, dostupnu brojnim prolaznicima.

Ne zna koliko da naplati stotinu sati slikanja

Iako je godinama profesionalno angažovan u tetoviranju, Bojan priznaje da još ne zna kako bi odredio cenu svojih monumentalnih zidnih slika.

Za sada ih doživljava kao nešto što radi iz srca i za svoju dušu.

Ne isključuje mogućnost da će slikarstvo vremenom postati i deo njegovog profesionalnog angažmana, ali posao tattoo umetnika ne bi menjao ni za jedan drugi.

Petnaest godina stvarao je slike koje ljudi nose sa sobom kroz život. Sada je jednu ostavio i na zidu u Maloj Bosni.

Sveti Đorđe, nastao tokom dugih noći između termina za tetoviranje, možda nije promenio njegov izbor profesije, ali mu je pokazao koliko još neistraženih mogućnosti krije talenat koji nosi od detinjstva.