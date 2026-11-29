Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštla je večeras da su ekipe EDS-a već 24 časa na terenu i da su uspele da poprave sve značajne kvarove na distributivnoj mreži na teritoriji Srbije, nastale kao posledica velikog nevremena praćenog obilnim, vlažnim snegom i jakim vetrom koji je obarao i drveće van koridora.