Ekipa Elektrodistribucije Srbije radi na otklanjanju kvarova izazvanih teškim snegom u brdsko-planinskim područjima.
Srbija
Sneg i vetar napravili probleme na mreži: Sve ekipe Elektrodistribucije na terenu, popravljeni svi značajni kvarovi
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Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštla je večeras da su ekipe EDS-a već 24 časa na terenu i da su uspele da poprave sve značajne kvarove na distributivnoj mreži na teritoriji Srbije, nastale kao posledica velikog nevremena praćenog obilnim, vlažnim snegom i jakim vetrom koji je obarao i drveće van koridora.
"Ekipe montera i dalje rade na rešavanju manjeg broja pojedinačnih kvarova", objavljeno je na instagram nalogu EDS-a.
Podseća se da su velika količina teškog snega i vetar kidali provodnike i obarali visoko drveće van trase koridora na dalekovode.
Kvarova zbog nevremena bilo je uglavnom na nepristupačnom terenu, u brdsko-planinskim krajevima, dok su neraščišćeni putevi otežavali dolazak ekipa na lokaciju.
Kurir/Tanjug
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