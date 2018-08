JEZIVO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U OKOLINI PANČEVA: Maloletnik silovao dečaka, a onda je otkriveno DA TO NIJE PRVI PUT!

Dečak (13) iz jednog sela u okolni Pančeva pre tri dana je prijavio policiji da ga je na lokalnom putu silovao mladić (17), saznaje Kurir.



Kako saznajemo, nesrećni dečak je u nedelju najpre rekao roditeljima da ga je presreo četiri godine stariji poznanik i da ga je seksualno napastvovao, nakon čega je u pratnji oca i majke otišao u policiju i prijavio mladića.

- Trinaestogodišnjak je ispričao da ga je u 10.30, dok je išao na seosko kupalište, na putu presreo stariji poznanik. Rekao je da ga je on na silu odvukao sa staze na kojoj se nalazio i počeo sa svojim iživljavanjem - kaže naš izvor.

Nije prvi put

Prema nezvaničnim informacijama, sedamnaestogodišnjak je dečaka oborio na zemlju.

- Jednom rukom mu je skinuo šorc, a drugom ga je držao za obe ruke da bi ga sprečio da mu pruži otpor, a onda ga je silovao. Dečak je sve to ispričao na saslušanju pred radnicima Centra za socijalni rad, koji uvek prisustvuju u ovakvim situacijama. Inače, dečak je rekao da ovo nije prvi put da ga poznanik seksualno zlostavlja, da se to dešavalo u poslednje dve godine, ali da on nije smeo da ga prijavi jer ga se, plašio pošto mu je pretio da ne sme nikome da kaže šta se dešava - objašnjava sagovornik Kurira.

Sličan slučaj

Pokušao da siluje dečaka

Jeziv slučaj zlostavljanja dogodio se pre dva i po meseca na Novom Beogradu, kada je jedanaestogodišnjak iza žbuna pokušao da siluje pet godina mlađeg dečaka. Šestogodišnjaku su konstatovane povrede anusa, a njegov otac Z. G. (49) nakon toga je otišao u stan starijeg dečaka kako bi porazgovarao s njegovim roditeljima. Tada je došlo do svađe među roditeljima i Z. G. je iz pištolja pucao na oca osumnjičenog dečaka.



Nadležni tužilac je posle iskaza dečaka naložio da on bude prebačen na Institut za majku i dete, gde su mu obavljeni neophodni pregledi.

- Lekari su tokom pregleda utvrdili da dete ima povrede analnog otvora, a uzeti su i brisevi kojima će biti utvrđeno da li ima prisustva spermatozoida - dodao je naš izvor.

Priznao krivicu

Nakon što je dečak ispitan, policija je pronašla i privela osumnjičenog tinejdžera.

- On je takođe saslušan uz prisustvo oca, advokata i radnika Centra za socijalni rad, a na saslušanju je priznao krivicu u potpunosti. Od njega je, kao i od žrtve, oduzeta odeća i obuća kako bi se izvršila neophodna veštačenja. Neočekivano, tužilac je nakon njegovog iskaza odlučio da ga pusti da se brani sa slobode, a da mu se krivična prijava dostavi u redovnom postupku. Inače, ovaj mladić je odranije poznat policiji po razbojništvima - rekao je sagovornik Kurira.

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: Ilustracija Profimedija)

Kurir

Autor: Kurir