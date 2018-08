ISEĆI ĆU TI DETE NA 13 KOMADA I DATI IH PSIMA: Kragujevčanin napisao da je pedofilija iznad 11 godina prirodna, a onda JEZIVE pretnje uputio majci koja ga je prijavila!

Kragujevčanin I.K. (41), pretio je na svom Fejsbuk profilu O.R., majci maloletne devojčice (11), da će joj dete iseći na 13 komada, a komade mesa dati psima. Inače, navodno on se predstavlja kao profesor engleskog jezika i književnosti.

Naime, O.R. ga je prijavila zbog sumnje da je pedofil, što je usledilo posle njegove poruke u jednoj javnoj grupi na Fejsbuku, gde je I.K. napisao da je "pedofilija sasvim opravdana i prirodna od 11. godina naviše".

foto: Printscreen/Facebook

Ona mu je poručila da se leči, na šta je on odgovorio da će "lečiti sa njenom maloletnom ćerkom". Posle ove prepiske usledio je niz uvreda, a potom i pretnje smrću koje je uputio I.K.

foto: Printscreen/Facebook

"Ti si bolesna jer proganjaš neistomišljenike", napisao je on uz niz pretnji šta će uraditi njenoj ćerki i poslednju rečenicu "Kome ti pretiš, završićeš u plastičnoj kesi sa neprepoznatljivim crtama licama", napisao je između ostalog ovaj Kragujevčanin.

Kada je saznao da ga je O.R. prijavila, uputio je stravične pretnje.

foto: Printscreen

"Ovo je satara kojom će tvoje dete biti ritualno isečeno na 13 komada, a nakon toga komadi mesa tvog deteta će biti bačeni psima. Ti ćeš biti naterana da to gledaš, a zatim će ti biti iščupana materica i bićeš živa odrana. To će ti biti odgovarajuća kazna što si juče prijavila moj profil", napisao je I.K.

foto: Printscreen/Facebook

Ova njihova prepiska kružila je drutšvenim mrežama i grupama, a onda je osvanula jeziva odbrana jedne devojčice, koja ima 15 godina i već neko vreme se dopisuje sa njim.

foto: Printscreen/Facebook

"On je čovek kao i svi mi ostali i ne može da se ne brani. Ne valja kad neko ćuti i ignoriše, tada ispada da je maca pojela jezik, a ako se brani tada ispada da laje. Ja sama imam 15 godina i dopisujem se sa njim 3 meseca i ništa mi nije naudio! Sada što on iznese nešto u vezi istorije, a što je istina, što vama smeta, to je vaše. Samo nećete da prihvatite istinu", napisala je jedna devojčica na Fejsbuku.

Inače, samo na Fejsbuku ovaj Kragujevčanin ima čak 22 profila, a na društvenim mrežama je i ranije ostavljao komentare koji su izazivali lavinu negativnih komentara.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir