(UZNEMIRUJUĆE) VIDEO SAM UŽASAN PRIZOR KADA JE VOZ UDARIO U AUTOBUS! Devojčica je visila... Niste mogli da razlučite ŠTA JE METAL, ŠTA JE TELO, šta su ekstremiteti, šta je gvožđe... A ona JAUČE, DOZIVA

Marko Jovanović iz sela Gornje Međurovo je gledao smrti u oči i preživeo stravične scene tog jutra 21. decembra oko 7,30 sati na pružnom prelazu gde je voz udario u autobus Niš ekspresa kada je poginulo petoro nedužnih Nišlija.

On je zadobio povrede grudnog koša, ugruvao se s desne strane, ali je nekako uspeo kako i sam kaže da ostane živ.

Ne može sa sigurnošću da tvrdi da je vozač autobusa imao mobilni telefon u rukama, ali kaže da sigurno nije video voz. On ističe da je "srečom ušao na srednja vrata i da je zato sedeo iza vozača, ali na strani koja gleda ka putnicima autobusa.

- To se sve dogodilo u delićima sekunde. Povikao je jedan čovek stani voz ali on je stao na sred pruge. I da je video voz, nije video. Pogledao sam u pravcu voza i video da će da nas udari, samo je bilo pitanje gde. Mi na pola pruge i vidite neminovnost i pitanje gde će da udari, koji deo. Sredinu ili kraj. To je bio jak udar, ne toliko bučan, koliko sve one vibracije. I jednog trenutka sam se našao u snegu. Sedeo sam tik iza vozača - priča Jovanović.

On kaže da je vozač praktično stao na sredini pruge kada je voz naleteo na autobus.

- Ustao sam iz snega, bio sam svestan šta se desilo. Sve je u jednom trenutku zaćutalo i onda su se čuli jauci. Bila je neka pauza nekoliko trenutaka, sve se sleže, zujanje, škripa metala i jauci. Tiho su se čuli jauci, ali bolno. U momentu se nešto pokrenulo. krenuo sam ka olupini da vidim da li ima živih. Sve je to radio instikt, nečega se sećam, a negde imam prekide. Čupao sam stolice, table. Jedan je čovek ležao, nije mogao da mrda. I sam povređen zvao sam Hitnu pomoć - priča Marko i kaže da je onda usledio još veći šok.

Video je stravičan prizor.

- Video sam prizor devojčice koja visi, unatraške na dole. Ne možete da razlučite šta je metal, šta je telo, šta su ekstremiteti, šta je gvožđe. Jauče, doziva...Nemoćni ste - objašnjava Marko Jovanović.

Kurir.rs/M.S./Foto: M.S.



Kurir

Autor: Kurir