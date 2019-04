HTELI SMO DA UPADNEMO SA KRATEŽIMA I DA ARKANU OTMEMO LOVU! Zoran Branković Lepi otkriva: Zašto Legiji često menjaju stražare, šta se deilo kada je KNELE IZGUBIO NA KOCKI, o Šešelju, Spasojeviću, Šilerovoj...

Zoran Branković Lepi, momak sa voždovačkog asfalta i legenda devedesetih ispričao je sa kim je planirao da opljačka Željka Ražnatovića Arkana, zbog čega Miloradu Ulemeku Legiji menjaju stražu na 2-3 meseca, o prijateljstvu sa Kneletom, Šilerovoj...

On u intervjuu za Balkan info otkriva detalje o kojima se ne zna mnogo.

KAKO SU GA STRAŽARI TUKLI MOTKAMA

Jedno jutro su upali u ćeliju i krenuo je pretres. Ja sve stvario vratio kući, ostale mi nove i čiste majice koje sam dobio u paketu. Kaže mi jedan od njih - Ajde na pod. Ja nisam hteo, i tu sam se verbalno zakačio sa njima.

- Ne može na pod pošto moja majka i tvoja devojka to peru. Kad to budu prale tvoja majkai devojka onda bacaj na pod. Zna se kako to ide, raširi se dole đebe, pa onda ti pretresaj.

Izašao sam napolje na hodnik i tu sam starijim nekim komandirima rekao - Ja kad sam bio u ovom CZ neki se nisu ni rodili. I jedan me pogrešno valjda razumeo, počeo da me gura u sobu zbog kamera, krenuo da me udari pesnicom, povatali palice. Ja nisam mogao da se bijem sa njih 10.

Onda su me odveli kod njih u kancelariju pa su me i tamo tukli. Cela desna strana bi je bila crna.

O SUKOBIMA SA OSUĐENICIMA

Da proba bilo ko od osuđenika da me napadne i nadjača, skočili bi moji pa bi ga možda ostavili tu... Možda više ne bi taj ni ustao. Ja odmah napravim stav i svi znaju da li treba da me uzbegavaju.

Imam ja svoje društvo sa kojim se družim.

O MILORADU ULEMEKU LEGIJI

Kad si u zatvoru bitno je da imaš novac da bi mogao da finansiraš sebi pakete. Jer mnogo je loša hrana. Svako bi da mu supruga, majka, rodbina nešto spremi... Milorad Ulemek Legija ima sve jer ima novac. Ima veliko poštovanje stražara. I Legija se tamo ponaša normalno. Ne dira nikog, ne priča mnogo.

Legija je bio izdvojen sam u sobi. Čuo sam da mu na svakih 2-3 meseca menjaju stražu, da se ne bi zbližio sa stražarima, da mu neko ne bi od njih npr doneo telefon ili nešto drugo što mu treba. Ili kako su neki pričali da mu ne bi neko doneo oružje da on ne bi pobegao...

Legija i ja smo se upoznali kao klinci po diskotekama. Ja i Kristijan smo izlazili i tako sam upoznao Legiju. On je u genima vojnik. Imao je taj cilj da bude to što jeste, i bio je to što jeste.

O ŠILEROVOJ

Što je srušena ta zgrada u Šilerovoj? Što nisu napravili od nje vrtić ili školu za decu. Dosta je dokaza postojalo ko je sve dolazio tamo. Srušili su je jer nisu znali šta sve i gde postoji da bi ih sklonili. Dušan Spasojević je bio jako namazan, pa je neke stvari i snimao i sklanjao na stranu. I oni nisu znali gde šta stoji.

CINKAROŠI

Ima stražara koji u KP domovima mrze cinkaroše. Znam jednu vaspitačicu koja je javno rekal da mrzi cinkaroše. A ima i oni koji ih obožavaju. I onda im urgiraju za višak hrane, da dobije neku pašteticu viška jer dobijaju neke informacije.

SILOVATELJI I U ZATVORU

Stražari biraju gde će silovatelja ili pedofila da stave. Gledaju da ga stave u sobui gde su slični kao on. Imao sam situaciju da sam bio u zatvoru sa čovekom koji je više puta silovao sestru koja je tada imala 9 godina. Majka ga uhvatila kako to radi. U jednoj sobi je bilo četiri kreveta u kome je bilo četiri silovatelja. Oni su tamo izdvojeni jer kad bi straža pustila, silovatelje bi rastrgli drugi osuđenici.

O MILANU VERUOVIĆU

Lično poznajem Veruovića. Znam ga odavno, još od 1989/90... Ne znam što ljudi ne raguju na ono što on priča.

O DUŠANU SPASOJEVIĆU I MILETU LUKOVIĆU

Spasojević je bio povučen u sebe, on je diktirao neke stvari... Više je Mile Luković, kum njegov, rešavao tako neke stvari, u dogovoru između njih dvojice.

Kum je voleo da on lično ode i ubije onoga koga su sklanjali.

Spasojević je bio mozak za sve. Jednom sam sa Dušanom sedeo i pričao i njemu zvoni telefon i Luković se javlja i kaže - Kume umlatio sam ga. To je bila šifra koja je značila da je ubio tog nekog koga je trebalo.

O KNELETU

Činjenica je da je Knele bio neustrašiv. On je voleo da se kocka. Jednom sam bio pristuna kad je izgubio novac od nekog starijeg kriminalca i tad je izvadio dva pištolja i ovome pucao pored nogu. Voleo je da se kocka ali nije voleo da gubi. Ispalio dva okvira prema čoveku, bezveze.

Mi smo ko deca po ceo dan igrali fudbal. Moj pokojni otac nam je napravio ring pa smo boksovali tu. Družili smo se... Išli smo svuda po gradu. Voleo je tako da napravi neku frku...

O ŠEŠELJU I LEGIJI

Vojislav Šešelj obilazi Legiju a zna se šta je u Skupštini Šešelj pričao Arkanu. A sad se nudi da mu pomogne... Da pomogne čoveku koji je bio desna ruka Arkanu.

HTEO DA OPLJAČKA ARKANA

Arkan se kockao na Voždovcu, tu je bio neki autolimar i on je naplaćivao pikslu pošto su kod njega kockali. Dođu, povade keš i zalto i počinje igra. I Knele, ja i Žabac smo da jedno veče upadnemo da Arkanu i Zoranu Nedoviću Šoku i da im izotimamo lovu.

Ne znam što nismo to uradili. Imali smo krateže, one skraćene puške... Trebalo je to da uradimo tad.

