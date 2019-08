SLAVICA IZ SELA VRATARNICA U CENTRU NEOBIČNE ZAVRZLAME: Priveli me kao dilera, a ja ne znam ni šta je kanabis! (FOTO)

Žena iz sela Vratarnica kaže da su joj policajci posekli samoniklu konoplju, koju je ranije koristila za tkanje, a sada za pravljenje melema, jer su mislili da je to indijska konoplja

Policija iz Zaječara podnela je krivičnu prijavu protiv Slavice Jovanović (65) iz sela Vratarnica zbog sumnje da je na svom imanju gajila indijsku konoplju.



Kako je 30. jula saopšteno iz PU Zaječar, u dvorištu i bašti ove žene nađeno je 350 biljaka indijske konoplje. Međutim, Slavica tvrdi da nije gajila indijsku, već industrijsku konoplju, koju u selu zovu grsnica!



Jovanovićeva kaže za Kurir da je čitava zavrzlama nastala pre četiri dana, kada je pozvala policiju pošto je u svom bunaru videla mrtvog jazavca. Tada je i završila u policijskoj stanici kao narko-diler.

- Pogledala sam u bunar i videla grozotu - ucrvljali jazavac je plutao unutra. Tu vodu koristim za kupanje i pranje, pa sam pozvala policiju da dođe i izvuče uginulu životinju - počinje svoju priču Slavica.



Ubrzo su četvorica policajaca došla kod nje.



- Nisam sigurna da li su to bili policajci ili komunalni milicajci. Trojica su me nešto zapitkivala, a četvrti se šetkao po dvorištu. Odjednom su mi rekli da moram da pođem s njima da dam izjavu. Pitala sam što da dajem izjavu zbog crknutog jazavca. Tada su mi rekli da sadim marihuanu u dvorištu - priča sagovornica i dodaje da su je policajci odmah odvezli u stanicu. Kako kaže, tamo su je pitali zbog čega gaji kanabis i ko joj je dao seme.



- Pa ja i ne znam šta ta reč znači! U dvorištu imam grsnicu. Ona niče sama, kao korov, nikakvo seme nemam. Otkad znam za sebe, ta grsnica raste tu. Od nje smo nekad tkali košulje, ponjave, džakove, prekrivače - kaže Slavica dok pokazuje košulju svog dede koja je istkana od ove biljke, kao i ram za ručno tkanje.



Ona ističe da od grsnice pravi i razne meleme.



- Pomešam ulje, konoplju i još šest biljaka. To odstoji i onda koristim ulje kao lek. Tako sam izlečila šuljeve, a zbog tog melema sam prestala da bolujem i od jetre i želuca. Koristi mi i za imunitet, jer sam veoma bolešljiva. Sve sam to rekla policiji. Ta biljka mi treba za lek, a oni su je svu počupali. Pitam se ko će meni to da nadoknadi - revoltirana je Jovanovićeva.



Kaže da razmišlja da tuži policiju i mesnu zajednicu. U zaječarskoj policiji nezvanično su nam potvrdili da je protiv Slavice Jovanović, po nalogu nadležnog tužilaštva, podneta krivična prijava zbog nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Da li je u pitanju nesporazum ili je Slavica zaista gajila marihuanu, a ne običnu konoplju kako tvrdi, utvrdiće se istragom.

Dve vrste konoplje

RAZLIKA JE U PROCENTU THC foto: Privatna Arhiva Gajenje industrijske konoplje dozvoljeno je u Srbiji, ali se mora uskladiti s Pravilnikom. Mogu se gajiti samo sorte čiji je sadržaj THC manji od 0,3 odsto. Listovi marihuane su deblji, a industrijske konoplje tanji. Industrijska raste do četiri metra, dok kanabis raste do 2,5. Hemijske razlika je u tome što industrijska konoplja ima maksimalni sadržaj THC, koji je glavni psihoaktivni sastojak, do 0,3 odsto, za razliku od indijske, koja sadrži THC oko 20 odsto.

Problemi

HAPSILI I SINA Slavica u svom domaćinstvu živi sa sinom Zlatkom (33), koji je ranije radio pri vojsci, ali je zbog povrede kolena dao otkaz.

- Pre oko pet godina zbog grsnice su uhapsili mog sina. Bio je u pritvoru 48 sati, pa su ga pustili. Nisu se više ni javljali povodom toga, valjda su shvatili da su pogrešili - kaže Slavica.



