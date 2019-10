PODIGAO SAM VIOLETU UZ POMOĆ SVOJIH RODITELJA, POŠTO JU JE MAJKA NAPUSTILA SA TRI MESECA: Potresna ispovest oca ubijene devojke... Pustio je ZLOTVORA u kuću, nije znao šta sprema...

Da sam znao da mi je Dušan došao u kuću sa namerom da mi ubije ćerku jedinicu, nikada ga ne bih pustio! Nisam ni znao da su raskinuli, ništa mi nije bilo sumnjivo tog kobnog jutra. Da sam samo znao...

Ovako za Kurir počinje svoju bolnu ispovest Dragiša Jošić, otac Violete Jošić (19) iz sela Batalage kod Koceljeve, koju je u nedelju ujutru nasmrt izbo bivši dečko Dušan Petronijević (33).

Oplakuje mezimicu

Kobnog jutra Dušan je sa nožem u džepu krenuo do Violetine kuće, sa kojom je u septembru raskinuo ljubavnu vezu. Stopirajući je došao u Batalage, Violetin otac mu je otvorio vrata. Devojka nije bila tu, radila je noćnu smenu. Dušan je rekao njenom ocu da želi da je iznenadi, a on mu je poverovao. Kada je Violeta došla, Dušan i ona su ušli u njenu sobu, a on je izvadio nož i počeo besomučno da je ubada u glavu i vrat. Zadao joj je tridesetak uboda i presekao arteriju. Violetine vriske čula je maćeha, pozvala je Dragišu, a on je uzeo iskasapljenu ćerku u naručje i odvezao je u dom zdravlja. Nažalost, nije joj bilo spasa, izdahnula mu je na rukama.



- Zašto se ovo nama dogodilo? Mi smo poštena porodica, radna. Ako nisam ljudima pomogao, nisam ni odmogao. Ostavljao sam svoj posao da bih pomogao drugima. Takva je bila i moja Violeta, moje zlato - brišući suze priča samohrani otac, koji je ćerku odgajao sam, uz pomoć svojih roditelja, pošto ih je Violetina majka napustila kada je ona imala samo tri meseca.

žrtva... Violeta Jošić foto: Privatna Arhiva

Dragiša kaže da za njega utehe nema. Kako kaže, pokušava da shvati šta se Dušanu desilo, pa se odlučio da počini zlo.

Imala planove

- Nisam ni znao da su njih dvoje raskinuli. Lepo su se slagali, voleli. Posvađali bi se ponekad, kao i svi... On je i ranije dolazio kod nas. I sada sam ga pustio u kuću kao čoveka, a kakvo zlo nam je napravio - kaže otac i nastavlja:

- Pričaju ljudi, čuo sam da je on prethodnih dana pravio haos. Inače, ranije nije nikada bio takav.

Nesrećni otac kaže da je Violeta bila puna života i da je imala planove za budućnost.



- Radovala se poslu. Želela je da nastavi školovanje, da upiše još nešto, da napreduje. Hteo sam auto da joj kupim, ali, eto... Prošle godine sam joj slavio punoletstvo, sada je sahranjujem. Ova kuća više ne postoji kada nema nje - plače neutešni Dragiša.

Podsetimo, Dušan i Violeta bili su u vezi oko godinu dana, ali je Violeta pre mesec dana ostavila Dušana. On nije mogao da se pomiri sa raskidom, postao je opsednut njome.



- Posle zločina je seo sa Violetinim ocem u auto i zajedno sa njim je odvezao do lekara. Kada je preminula u kolima, zagrlio ju je, pa otišao kući, gde ga je policija uhapsila - podseća izvor.

Dušan Petronijević pio „bensedin“

„NISAM SVE ZAVRŠIO“ foto: Privatna Arhiva Kako saznajemo, sumnja se da je ubica pre zločina popio lekove za smirenje.

- Navodno je popio „bensedin“, a pre nego što je otišao u Violetinu kuću svom ocu je rekao „da nije sve završio“. Prethodnog dana je pretio da će se ubiti jer mu je otac prebacivao što je kolima polupao nekoliko skupocenih vozila, te nije imao odakle da plati štetu - kaže izvor.

Kurir.rs/Ana Mitić Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Kurir