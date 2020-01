BERBERIN DO DETALJA OPISAO ŠTA JE RADIO MONIKI: Iživljavao se, šišao je, a devojčica je čak uspela i da mu pobegne UŽAS

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, koji je uhapšen 5. januara zbog otmice i silovanja Monike K. (12), pred organima gonjenja u potpunosti je priznao zločin i potanko opisao kako je namamio devojčicu i šta je sa njom nakon toga radio.

- On je kazao da je od juna meseca živeo u zemunici jer je napustio kuću pošto se posvađao sa roditeljima. Rekao je da je hranu krao od meštana Malče, pa je 20. decembra otišao do kuće jednog rođaka u nameri da nađe nešto da jede. U dvorištu je video auto i namah je odlučio da ga ukrade. Znao je gde stoje ključevi, video je da nikog nema u kući pa je uzeo kola. Vozio se besciljno do Brzog Broda kada je video devojčicu sa školskim rancem i odlučio da je otme. Rekao je da je električar koji treba nešto da uradi u njenoj školi i zamoli je da mu pokaže put. Devojčica se dvoumila, ali je on ubedio da uđe u vozilo. Kada je shvatila da je ne vozi ka školi pobunila se, ali joj je on kazao da je njen otac ukrao neke dragocenosti i da je zato oteta - objašnjavaju naši sagovornici iz istrage.

Manijak je devojčicu odveo do zemunice u Malči i tamo je odmah napao. Nakon što je završio iživljavanje, sa njom je prespavao u vreći, a ujutro je nameravao da nastavi put vozilom.

- Kad je krenuo, udario je kolima u vozilo i onesposobio ih, pa su put nastavili peške. Namera mu je bila da stigne do Orešca, do kuće tasta njegovog brata za koju je znao da je prazna. Tog popodneva, jedan meštanin Niševca ga je video sa detetom na pruzi u ovom selu, ali to nije prijavio sve do 25. decembra kada je policija objavila njegovu fotografiju. Jovanović je kazao da je preko Palilule stigao u Svrljiški Miljkovac gde je sa devojčicom prespavao u štali. Sutradan je od jednog meštanina potražio flašu vode i pitao kako da stigne do Orešca. Čovek mu je pokazao put i oni su tamo stigli 22. decembra popodne. Kako u toj kući niko ne živi nije bilo hrane pa je obio susednu odakle je ukrao neku ribu i kolače. Nakon što su jeli, devojčicu je opet napao, šišao je i radio joj nezamislive stvari – kažu naši sagovornici.

Izmučeno dete sutradan je iskoristilo otmičarevu nepažnju i pobeglo na ulicu, ali ga je on uhvatio.

- Zapretio je da će joj ubiti roditelje ako ponovo pokuša da pobegne. Nastavili su da se kreću iako tada još nisu znali da ih traži policija. Produžili su do sela Belanovac gde su takođe prenoćili. Nije znao da je tražen sve do 25. decembra kada je video helikopter. Rekao je da su im policija i žandarmerija nekoliko puta bili blizu te da je jednom pomislio da su otkriveni jer se helikopter spustio nisko. Zato je odlučio da se vraća prema Svrljigu jer je video da je tražen na području Knjaževca. Sa devojčicom je 28. decembra stigao u Pasjaču, rodno selo njegove majke i smestio se u kuću za koju je znao da je napuštena. Sutradan ga je tamo zatekao vlasnik kuće Emil Živić, uspeo je da pobegne, ali ne i da odvede dete – navode naši izvori.

Kako se saznaje, Jovanović je iz Pasjače pobegao ka Niškoj Banji gde se skrivao po tamošnjim selima, ali je odlučio da se vrati jer mu je bilo lakše da se kreće po poznatom prostoru.

- Sve do hapšenja bio je u Malči, skrivao se po zemunicama i štalama, ali ga je primetio komšija Petar Cekić koji ga je prijavio policiji, pa je uhapšen na tamošnjem groblju – rekao je izvor.

Komentarišući opširno priznanje Jovanovića, sagovornik ističe da je manijak dobro upoznat da se to uzima kao olakšavajuća okolnost prilikom izricanja kazne jer je već dva puta osuđivan za ista dela.

- On je vrhunski manipulator, izuzetno inteligentan, odlično zna šta mu može koristiti i tako se ponaša – rekao je sagovornik.

Da se radi o neviđenom zlikovcu, svedoči i to što je Jovanović jednog meštanina Malče označio kao svog jataka koji mu je navodno pomagao tokom bekstva.

- Ustanovljeno je da čovek nema nikakve veze sa njim, a da ga je naveo kao pomagača samo da bi mu se osvetio jer ga je jednom prilikom istukao – zaključuje izvor.

