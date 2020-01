PLAKALA JE, MOLILA ME DA JE VRATIM KUĆI, A JA SAM HTEO SAMO JEDNO! Berberin detaljno otkrio kako je bežao pred policijom

- Moniku nisam poznavao i nisam planirao njenu otmicu. Naišao sam na nju slučajno i tada mi je sinulo da je pokupim. To je bilo jače od mene. Učinila mi se kao velika devojka. Negodovala je i opirala se, pa sam morao da joj zapretim. Bežao sam s njom potom danima pred poterama. Počev od drugog dana, kada smo napustili skrovište kod Malčanske petlje, išli smo po nekoliko sati peške. Znao sam za kuću rođaka u selu Orašac i tu smo se sklonili pred poterama. Nisam imao mobilni telefon, ali sam jasno video policiju i Vojsku. Čuo sam helikopter dok je pretraživao teren i skrivali smo se u lovačkim kolibama i napuštenim kućama. Video sam i dronove i noćne pretrage, ali smo uspevali da umaknemo - rekao je između ostalog Jovanović istražnim organima.

- Monika je u nekoliko navrata pokušavala da pobegne. Gađala me je kamenicama, plakala, molila i tražila da je vratim kući. Jednostavno, nisam mogao. Kada smo ostali bez hrane bili i premoreni i promrzli, nameravao sam da je vratim kući i predam se policiji. Ali ona mi je bila neka vrsta obezbeđenja da dođem do Niša. Kada me je u Pasjači iznenadio Savić, morao sam da bežim i da se dalje snalazim sam. Sada se možda i kajem zbog svega i žao mi je, ali znam da nema opravdanja i da će me stići kazna, da li doživotna, samo mi to recite. Da li ću za ovo što sam učinio dobiti doživotnu robiju? - pitao je višestruki silovatelj, koji je pred istražnim organima pribrano i potanko izneo sve detalje otmice.

Otmičar je priznao da je prema devojčici bio nasilan i da joj je sekao kosu malo-pomalo nožićem, nekom vrstom peroreza, koji je imao kod sebe, a neposredno pre nego što je otkriven dokopao se makaza i ošišao je. Osim hrane i vode, kako je naveo, ponestali su mu i lekovi koje je poneo sa sobom zbog epileptičnih napada koje povremeno ima, pa je zato žurio da se približi Nišu. Nije priznao da je prišao Malči, kako su se pronele glasine, da bi mu neko doturao hranu, već je samo vrebao priliku da se prebaci do Niša. Kod njega je prilikom hapšenja pronađen samo nožić. Poriče da je imao pištolj, ali je priznao da je to rekao u Pasjači kada je otkriven kako bi zaplašio domaćina i da dobio u vremenu.

