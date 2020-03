OČAJNI OTAC MARIJANE STRADALE U AUTOBUSU SMRTI U MEĐUROVU: Da li je jedna godina dovoljna za smrt moga deteta? KURIR TV

NIŠ - Da li je jedna godina dovoljna za smrt moga deteta, kratko je objasnio svoje mišljenje otac poginule Mirjane Kocić, Srećko kada je čuo da je Milan Zdravković (34), vozač autobusa "Niš ekspresa" okrivljen i osuđen na osam godina zatvora i pet godine zabrane upravljanja vozilima D kategorije. Ovaj otac u crnini je smatrao da okrivljeni Zdravković nije dovoljno kažnjen jer je bilo osam žrtava tako da je smatra "da je po jedna godina robije", malo za takvu tragediju.

foto: M.S.

Sudija mu je objasnio da je to maksimalno zaprećena kazna za to krivično delo. Odbrana ožalošćenih porodica najavila je da će podneti krivičnu prijavu protiv mašinovođe jer je išao 63 kilometra na sat u trenutku udara i počeo je da trubi tek sa 17 metara udaljenosti od autobusa kao i protiv "Infrastruktura Železnice" jer su uslovi na pružnom prelazu bili loši.

Zdravković, koji je rodom iz sela Nozrina kod Aleksinca, osuđen je zbog krivičnog dela izazivanja saobraćajne opasnosti 21. decembra 2018. godine na pružnom prelazu u Donjem Međurovu kada je poginulo osam, a povređeno oko 30 putnika iz takozvanog "đačkog autobusa".

On je tada oko 7.25 ujutru prelazio prugu, ali nije stao na znak "stop" nakon čega je naleteo voz i usmrtio osam osoba među kojima i troje dece.

- Još jednom moram da izrazim kajanje zbog svega što se dogodilo i saučešće svim porodicama - rekao je Zdravković na suđenju i dodao da od tog dana tragedije do danas i dalje ima košmare i nemiran san.

U razgovorima ožalošćenih porodice ispred sudnice bila je jasno naznačena poruka da im voljene niko neće vratiti kao i da ne smatraju da je samo vozač "Niš ekspresa" kriv.

- Jasno nam je da je sudski sistem takav i da je vozač dobio maksimalnu kaznu, ali koliko to sada vredi kada su svi ovde izgubili najmilije. Ukoliko se svi složimo, a verujem da hoćemo, biće podneta krivična prijava i protiv mašinovođe, ali i svih koji su na neki način zakazali zbog čega je došlo do tragedije, rekla je Jelena Veljković iz porodice poginule Danijele Stanković iz Čokota.

Zdravković je bio do sada tri meseca u zatvoru, a kasnije se branio sa slobode. Bratislav S. Stojanović, advokat svih porodica kazao je da je zadovoljan zbog maksimalno izrečene kazne Milanu Zdravkoviću.

- Nećemo podneti samo krivičnu prijavu protiv mašinovođe već i protiv upravljača puta. Ja sam očekivao da danas tužilaštvo podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih i fizičkih lica, ali pošto to oni neće učiniti, onda će to uraditi moja advokatska kancelarija. To ću učiniti sa osam pravnih sledbenika smrtno stradalih ljudi i sa 27 porodica teško i lako povređenih u udesu - rekao je Stojanović.

U udesu na pelazu poginuli su Aleksa Dimitrijević (15) iz Novog Sela, Bogomir Lazić (75) i Danijela Stanković(48) iz Čokota dok su potom u Kliničkom centru u Nišu povredama podlegli Nataša Janković (42) i Mirjana Kocić (16) takođe iz Čokota, Tatjana Stamenković (78) i Vlastimir Djordjević (65) iz Donjeg Međurova. Poslednja žrtva ove tragedije je Lena Ilić (16) iz Čokota koja je od zadobijenih povreda preminula 17. maja prošle godine.

(Kurir.rs/Tekst i Foto M.S.)

Kurir