UHAPŠEN SURČINAC: Tukao i šutirao suprugu zbog heroina !

D. J. (46) iz Surčina uhapšen je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je u petak pretukao suprugu!

- On se sumnjiči za krivično delo nasilje u porodici. Sumnja se da je došlo do rasprave oko heroina, pa je on počeo da je udara pesnicama i nogama u stomak. Nesrećnoj ženi od siline udaraca, napukla je slezina - kaže izvor Kurira i dodaje da je žena hitno primljena i operisana u KBC Bežanijska kosa, gde su joj lekari izvadili slezinu.

D. J. danas je priveden u Treće osnovno tužilaštvo, i na saslušanju je, kako saznajemo izjavio da nije tačno da je tukao suprugu.

- Na predlog tužilaštva, sud mu je odredio pritvor do 30 dana - dodaje sagovornik Kurira.

