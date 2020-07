NIJE ME POSLUŠAO I TO GA JE KOŠTALO ŽIVOTA: Bogoljubov (17) brat otkrio kako je došlo do tagedije na Bovanskom jezeru!

Ronilačke jedinice Žandarmerije su dečakov leš pronašle danas u 13.50 sati nakon intenzivne potrage čamcima i specijalnim sondama. Marjan kaže da mu strašno teško pada što mu se brat utopio pred očima.

- Brinuo sam o njemu najbolje što sam znao nakon što nam je otac preminuo, a majka otišla iz sela. Radio sam, nisam birao posao da bih obezbedio hranu i ostalo što je bilo potrebno. Bogoljub me je slušao, bio je dobar dečko....Rekao sam mu kada sam krenuo: - Ne odolazi na jezero! Nije me poslušao i to ga je koštalo života – priča Marjan.

Ožalošćeni mladić kaže da je na jezero otišao poslom i trebao je da tamo bude čitavog dana.

- Betonirali smo neki zid kada sam ugledao Bogoljuba kako dolazi. Nisam mu se obradovao, znao sam da je neplivač i bojao sam se najgoreg. Doviknuo sam mu da ne ulazi u vodu, ali je on to ipak učinio. Najpre je bio u plićaku, verujem da se i on bojao dubine.

Međutim, pojavila su se neka deca sa plastičnim dušekom. On ga je uzeo od njih i popeo se na njega. Međutim, dušek je bio mokar i Bogoljub se okliznuo i nestao u vodi. Svi smo pritrčali, ušli u vodu, tražili ga... Vrlo brzo su stigli vatrogasci, čamcima su pretraživali jezero, ali sve je bilo uzalud – opisuje Marjan nesreću.

Meštani Mozgova kažu da je ovu porodicu nevolja pratila otkako pamte.

- Ne samo što su puka sirotinja nego je u toj porodici bilo mnogo smrti. Za poslednjih desetak godina četvoro je stradalo, uključujući i njihovog oca koji se obesio pre pola godine. Bogoljub je peta žrtva, kao da ih je neko zlo gonilo. Nakon očeve smrti i majka je otišla iz sela, ostala je puna kuća dece, ma tuga jedna – komentarišu meštani Mozgova tragediju.

Bovansko jezero, mada omiljeno izletište meštana ne samo Niša već i Aleksinca i žitelja Sokobanje, poznato je kao podmuklo zbog hladne i mutne vode pa Bogoljub nije prva njegova žrtva.

Kurir.rs/Telegraf

Foto:Južnevesti/A.S.

Kurir