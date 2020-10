PIJAN JE PRETIO DA ĆE DANAS SVE DA GORI: Stanari zgrade koja je izgorela u Baču sumnjaju da je požar podmetnuo jedan od komšija

Jutros rano došlo je do požara na stambenoj zgradi u naselju Ekonomija 1 u Baču, u požaru je izgorela gotovo cela stambena zgrada koja je bila dom za oko 20 porodica. Uzroci požara nisu poznati, a na svu sreću ljudskih žrtava nije bilo jer su svi stanari evakuisani na vreme. Kako smo saznali u kabinetu predsednika opštine Bač, svi građani koji su ovom nesrećenom događaju ostali bez krova nad glavom privremno su smešteni u halu sportova u ovom mestu. Na lice mesta prvi su stigli vatrogasci iz DVD Bač, a ubrzo su im u pomoć pristigli pripadnici vatrogasne brigade iz Novog Sada. Uzrok požara za sada nije poznat, a na licu mesta vrši se uviđaj. Meštani Bača apeluju na pojedince i preduzeća da ukoliko mogu pomognu porodicama koje su ostale bez krova na glavom.

