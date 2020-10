JEZIVO SVEDOČENJE SRPSKOG LOVCA NA PEDOFILE: Nagledao sam se gadosti od kojih vam se POVRAĆA, a onda vas obuzmu BES I TUGA!

Nikolić otvoreno govori o mračnoj strani svog posla, o strahovima koji prate borbu za bezbednost dece, saradnji sa policijama u regionu, pretnjama smrću koje dobija i ličnim previranjima i iskustvima.

- Društvene mreže su preplavljene njima, a jedan od najdrastičnijih primera imali smo početkom godine u Golupcu, kada je uhapšen muškarac od 42 godine koji je hteo da se vidi sa našom diverzijom devojčice od 12 godina tražeći od nje da imaju odnose. Sve njih javno objavljujemo u našim grupama i stranicama na društvenim mrežama, ali tek kada policiji pošaljemo prepiske predatora, njihovu lokaciju i sve podatke, a zatim čekamo da oni odrade svoj posao, ispitaju i oduzmu im aparate. To je ono što pedofilima najviše smeta, naročito pedofilskim lobijima koji su izuzetno dobro organizovani- ovim rečima Kosta Nikolić započinje ispovest o borbi protiv pedofilije.

- Otkrili smo više od 100 predatora/pedofila na društvenim mrežama, većina se privodi i oduzimaju im se aparati, a protiv pojedinih podižu optužnice. Do sada smo prijavili određenim službama u regionu veliki broj grupa i stranica, a tako i pojedinaca koji su putem Fejsbuk platforme javno prodavali dečiju pornografiju i to sasvim transparentno i bez uzdržavanja. Uklonili smo na desetine takvih grupa.

Naravno, to rade po određenim šemama da bi zavarali i FB standarde. Uklonili smo profile koji su to radili javno u grupama sa po 100.000 ljudi, a administratori nisu reagovali. Većina prodavaca dečije pornografije, kao i tih grupa su lokacijski vezani za Daleki istok, ali ima prodavaca i iz našeg regiona.

Da biste prijavili prodaju dečije pornografije ne možete lično kontaktirati Interpol, već morate preko određenih policijskih agencija. Svojim delovanjem, automatski smo postali meta napada onima kojima smo pokvarili planove i osujetili ih, jer ipak je veliki novac u tom kriminalnom poslu.

- Po pitanju Javnog registra pedofila smatramo da osobe koje su ozbiljna pretnja deci treba da budu dostupne svima na uvid. Svaki građanin ima pravo da zna koje osobe su opasne po decu u mestu u kom živi. Javni registar tog tipa bio bi i neka vrsta preventive, jer bi se šansa da pedofil ponovi delo znatno smanjila, a kao što znamo, oni su povratnici, tj. većina njih ponovi delo napastvovanja deteta.

Ovo je borba kojoj se, nažalost, ne vidi kraj. Ako moj tim i ja, a trenutno ceo Balkan pokriva 15 operativaca, uspemo da spasimo i jedan dečiji život, ja sam zadovojan. Za nas nema odmora ili praznika, svakodnevno radimo na otkrivanju identiteta predatora i pedofila, dečije pornografije i pedofilije. To je njamračniji i najizopačeniji ljudski um i toliko ih je mnogo da ne možete da pojmite koliko i to je ono što je poražavajuće.

Nažalost, nemamo isti kvalitet saradnje sa svim policijama u regionu, ali se nadamo da će se to promeniti na bolje. Ono što sam naučio na samom početku rada je da ne mogu da pomognem svoj deci koja su ugrožena postojanjem manijaka. Dugo me je to proganjalo, ali nastavite da živite sa tim i borite se kako najbolje znate. Zagazio sam u zlo od kojeg nema odustajanja, kaže između ostalog za Informer Nikolić..

- Nagledao sam se raznih gadosti koje bukvalno izazivaju povraćanje kod normalnog čoveka i posle toga naravno da ne možete više da budete ista osoba. Kada na snimcima vidite silovanje beba, seksualno iživljavanje nad sasvim malom decom i maloletnicima, a u tom trenutku ne možete da im pomognete, obuzmu vas neopisivi bes i tuga.

Za sve to više nije potrebno da odete na „Darknet“ (mračna svetska mreža za globalno crno tržište), takve bestijalnosti nalazimo po skrivenim grupama na društvenim mrežama, koje niko ne sankcioniše. Nema težeg ili lakšeg posla. Borba protiv pedofilije je moja životna misija i viši cilj za dobrobit društva, a kada to shvatite, na mnoge stvari u životu gledate drugačije. To su najbolesniji umovi i pakao koji je, nažalost, naša realnost i od toga ne treba okretati glavu da bi nam bilo bolje.

- Organizacija „Stoppedofiliji SP“ konstantno je na meti raznih grupacija i pojedinaca koji nam prete smrću ili žele da diskredituju naš rad na razne načine. To im nikada neće poći za rukom i naravno, uvek otkrijemo ko se krije iza takvih profila. Naš identitet krijemo radi zaštite porodica i onih koji bi rado želeli da nam naude, a takvih je mnogo, kaže Nikolić.

Kurir.rs/Informer

Foto Shutterstock

Kurir