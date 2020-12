POLICIJA POTVRDILA: Evo kako je došlo do jezive tragedije na parkingu u Aleksincu! Troje dece ostalo bez roditelja

Saša Prokić (51) upucao je danas oko 17 sati svoju bivšu ženu Milenu, pa sebe na parkingu kod parka Brđanka u Aleksincu. Oboje su umrli na putu za bolnicu.

Oni su se rastali sredinom novembra i ona se preselila u Aleksinac. Prema nezvaničnim informacijama, Saša ju je na parkingu nagovarao da mu se vrati, "da će se sve srediti", a onda je u nastupu očaja uzeo pištolj i presudio prvo Mileni, pa sebi.

Policija je potvrdila takav sled događaja.

"Možemo zvanično da potvrdimo da je policijskoj upravi u Nišu prijavljeno da je u Aleksincu S.P. usmrtio vatrenim oružjem žensku osobu M.P. Utvrđuju se okolnosti pod kojima se to dogodilo, a obavešteno je Više javno tužilaštvo. nakon što je on nju usmrtio, on je izvršio samoubistvo", rečeno nam je u policiji.

Kako se priča po Aleksincu, oni su imali troje dece. Na parkinku kod parka Brđanka su se navodno čula četiri hica.

"Njemu je mašina u firmi 'Fahop' povredila ruku i odnela palac. Bio je u invalidskoj penziji. Žena ga ostavila. On je pao u depresiju poslednjih meseci i sigurno se na ovakav korak odlučio iz očaja", kaže jedan od poznanika Prokićevih.

Vest se brzo pronela Aleksincem i ceo kraj je užasnut da se dogodila ovakva porodična tragedija.

Milena je nekada radila u "Grameru", a posle mnogo rasporava, on nije hteo da se preseli u Aleksinac iz sela Gornja Peščanica gde su živeli u kući njegovog oca.

