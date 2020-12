MOLIO SAM GA DA NE UBIJE NI SEBE NI MILENU: Strašna priča Sašinog oca posle nezapamćene tragedije u Aleksincu

Velika tragedija potresla je večeras Aleksinac, gde je Saša Prokić (51) ubio suprugu Milenu (44) sa četiri hica iz pištolja, a potom presudio sebi.

Saša je podlegao povredama u bolnici, a nesrećna žena na licu mesta.

Prema prvim informacijama, Saša i Milena su se razveli pre mesec dana, posle čega je ona došla da živi u grad.

Otac pokojnog Damjan skrhkan vešću kaže da su njegov sin i snajka živeli u slozi više od 20 godina i da su se tek pre pola godine posvađali, a nedavno i razveli.

"Nije mogao da preboli njen odlazak. Sušio se kao biljka bez nje. Sve su imali, oboje su radili, imaju dve ćerke, jedna se udala skoro i dobila dete. Ali eto, žena je rešila da ga napusti i da ode da živi u grad. Rekla je da više ne može da brine o svima nama. Razveli su se 3. septembra. on je patio i nije mogao da preboli. Molio sam ga samo da ne diže ruku na sebe, ni na nju i eto to se desilo", kaže otac za "Novosti".

Prvi komšija i dalji rođak Dragan Ilić kaže da je Sašu i njegovu porodicu poznavao celog života, da su zajedno išli u lov i da je Saša bio čovek za primer, ali ga je razvod dotukao.

"Kad nisu imali ništa i bili siromašni, bili su skladni, kao jedno. On se zaposlio u fabrici za izradu cevi, pa je imao nezgodu na poslu, ostao je bez dela ruke i otišao u invalidsku penziju, onda se zaposlila i Milena, njegova supruga. Ona je radila u Grameru. Imali su dovoljno para ali to im više nije bilo dovoljno za sreću. Ona je otišla. On je sumnjao da je našla nekog", kaže komšija Dragan Ilić.

