RAZBOJNIK ODNEO LEKOVE I PARE BEOGRAĐANINU: Očekivao prijatelje,a stigli lopovi i odneli mu 55.000 dinara i terapiju za lečenje!

Nesvakidašnja pljačka dogodila se u subotu uveče, a lopovi su mu se, kako kaže, praktično najavili.

- Tog dana me je pozvao dugogodišnji prijatelj i zamolio da njegovoj ljubavnici pozajmim tri leka buprenorfina, koji koristim kao terapiju - počinje M. B. i nastavlja: - Rekao sam mu da dođu, a on mi je savetovao da ostavim otvorena vrata, pošto se ona ne seća u kom sam tačno stanu.

Nisam diler M. B. kaže da priče njegovih komšija da je diler i da se kod njega okupljaju "čudni ljudi" nisu tačne. - Ne znam zašto su to rekli. Buprenorfin koristim po preporuci lekara. U mladosti sam bio zavisnik od narkotika, ali već 11 godina se lečim i uzimam "bup", koji je jedini spas od heroina i koji mi prepisuje lekar - tvrdi M. B.

Kako dalje kaže, sve mu je bilo čudno od početka, a još više se začudio kada je ljubavnicu druga ugledao na vratima. - Iako se znamo i uvek bismo se srdačno pozdravili i izljubili, ona je bila uzdržana i skrivala je lice šalom. Tada je iza nje iskočio mladić, maskiran maramom i kačketom. Izvadio je pištolj, ugurao me u stan, stavio mi ruke na sto i rekao da je policajac sa Čukarice.

U strahu sam mu poverovao, a on je naredio da vadim sve iz džepova, što sam i uradio. Potom je počeo da viče: "Daj heroin!" Rekao sam da nemam, a on je rekao da mu dam buprenorfine - opisuje sagovornik i dodaje da su otišli do spavaće sobe, gde mu je dao lekove.

Tableta "bupa" košta 1.000 dinara Lek buprenorfin ili u žargonu "bup" koriste zavisnici od heroina kao terapiju. Međutim, lek je izuzetno opasan i sam izaziva zavisnost, pa ga pojedini zavisnici koriste kao drogu. Cena jedne tablete na crnom tržištu je oko 1.000 dinara, a može se kupiti i pola tablete upola jeftinije.

- Naredio mi je da skinem i sat. Shvatio sam da on nije policajac, pa sam mu tražio broj značke i on je izlupetao neke cifre. Još mi je rekao i da je ovo samo opomena i brzo su pobegli - kaže M. B.

Kako ističe, odmah je pozvao prijatelja koji mu je prethodno najavio dolazak svoje ljubavnice. - Molio me je da ne zovem policiju, rekao je da će mi on vratiti novac. Bio je zabezeknut. Vraćeno mi je svega 33.000 dinara, pa sam odlučio da ipak o svemu obavestim policiju - zaključuje. Policija i dalje traga za osumnjičenima.

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: J.I.)

