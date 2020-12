MARKU (19) SE BORE ZA ŽIVOT: Grupa nasilnika izletela iz automobila i BRUTALNO PREMLATILA tinejdžera!

Marka N., kako saznajemo, pretuklo je više nepoznatih osoba koju su kobne noći oko 1 sat iza ponoći došli u park između zgrada i nasrnuli na njega. Lekari Hitne pomoći su ga sa nagnječenjem lobanje prevezli u Urgentni centar Srbije.

- Mladić je zbrinut na odeljenje intenzivne nege i u teškom je stanju - poslednje su informacije koje smo dobili u Urgentnom centru Srbije.

Ko je i zbog čega pretukao Marka, nije poznato ni njegovim najbližima ali prema prvim informacijama, reč o krvnicima koji su nesrećnog mladića tukli i šutirali u glavu dok mu nisu naneli ozbiljne povrede. Reporteri Blica su posetili Zemun i kraj u kom je došlo do tuče. Na Markovoj adresi smo zatekli samo njegovu babu.

- Marko je u bolnici, u Kliničkom centru i u teškom je stanju. Ćerka je samo došla i rekla mi šta se dogodilo, da su sa automobilima došli i da su ga presreli tu među zgradama. Zašto su ga tukli, da li se nekome zamerio, stvarno ne mogu da vam kažem jer ni sama ne znam. Ne mogu da verujem da šta se dogodilo - priča nam vidno uznemirena žena.

Kako kaže, Marko ranije nije imao sličnih problema, a ovo je prvi put da se njihova porodica suočava sa ovakim strahotama.

- Samo se nadamo da će sve biti u redu - kazala nam je.

Komšije iz ovog kraja potvrdile su nam da se u parkovima i prolazima između zgrada neretko skupljaju sumnjive osobe, a da su neke od njiu povezane i sa navijačkim grupama. Kako smo saznali, i prebijeni Marko je navodno voleo boje Fudbalskog kluba Zemun.

- Stalno se ovde skupljaju grupice mladih, piju do kasno u noć, galame... Ovaj kraj je ranije bio miran, ali se poslednjih godina to promenilo, krenuli su da se skupljaju razni likovi, kao ti navijači, mada su to uglavnom klinci - priča nam jedan komšija.

Ipak, o njihovom komšiji Marku ne znaju mnogo, ali pričaju da se do sada, koliko znaju, ovakvi slučajevi nisu dešavali.

- Znam da ima starijeg brata. ali koliko mi je poznato, više ne živi ovde, on je svoj čovek. Tu su mu samo mama i baka, pošto su mu roditelji razvedeni. Znam da mu je baka nedavno izašla iz bolnice, da je imala problema i da je jedva ustajala iz kreveta... Inače nije bilo nikakvih problema sa tom porodicom, normalni ljudi. Poznajem mu majku iz viđenja, mislim da je frizerka - kažu nam Markovi susedi iz Zemuna.

Kako nezvanično saznajemo od izvora upućenog u slučaj, policija još nije identifikovala osobe koje su nasrnule na Marka, a policijske ekipe na terenu razgovaraju sa osobama koje bi mogle da imaju više informacija i uzimaju se snimci sa sigurnosnih kamera okolnih zgrada. Za sada nije poznato ni koliko osoba je tuklo Marka.

