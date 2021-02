RAZREDNA DEČAKA IZ PANČEVA: On je najbolji učenik, svi ga volimo

U potragu za dečakom D. D. (15) bilo je uključeno celo Pančevo i svi koji su ga znali, želeli su samo jedno, da se vrati kući živ i zdrav, pa tako i njegova razredna, Sanja Aranđelović. Kada je potraga tragično okončana, njene reči zvuče još tužnije.

"O njemu mogu da kažem, o Draganu, da je jedan od mojih omiljenih đaka on je najbolji đak u razredu, koji je uvek pokazivao revnost u radu, poslušnost, nikada nije pravio neke probleme, prosto sam šokirana da je nešto tako mogao... Da ode, da ugasi telefon. Od jutros smo u kontaktu sa svim njnjegovim vršnjacima koji su kontaktirali sa njim, ne znam", kaže za Kurir njegova razredna Sanja Aranđelović i dodaje da bi želela da Dragan može da čuje da je svima omiljeni drug iz odeljenja.

Dodaje da je Dragan odskakao po samostalnosti i da je čak sam dolazio po knjižicu.

"Volela bih da može negde da me čuje, da me vidi, da zna da je omiljen u razredu da ga volimo da mu dajemo podršku, da dođe , da se vrati i najviše što bih volela da ga vidim ponovo u školskoj klupi. To je jednostavno moja najveća želja, kaže razredna Sanja Aranđelović.

O svom učeniku ima samo reči hvale. "Lepo se ponašao uvek, jednostavno, nikada nije pravio nemir neposlušnost, on je jednostavno kulturno dete, nisam ništa primetila, bili smo otvoreni u razgovoru dosta poverenja je imao u mene i ja u njega, jednostavno dečko je odgovarn za svoje godine, čak možda u preodgovoran, dolazio je sam sebi na roditeljski sastanak na dodelu đačkih knjižica... Tako da negde malo odskače u svojoj samostalnosti, sve što imam da kažem o njemu je najbolje, voli te razredna, ako možeš da me čuješ, javi mi se", pručila je razredna.

