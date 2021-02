UHAPŠENA SLUŽBENICA MINISTARSTVA PRAVDE: Sređivala osuđenicima sa nonaogicama da slobodno šetaju

Pripadnici MinistarstvPripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su državnu službenicu Ministarstva pravde S. V. (63) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Ona je, kako se sumnja, iskorišćavanjem službenog položaja i ovlašćenja, kao i nevršenjem službene dužnosti, od juna 2020. godine do trenutka hapšenja, osuđenim licima koja su na izdržavanju kazne kućnog zatvora omogućavala slobodno kretanje i samovoljno napuštanje prostorija u kojima izdržavaju kaznu. S. V. je, kako se sumnja, od osuđenih lica kao protivuslugu zahtevala i primala poklone. Takođe, osumnjičena nije sačinjavala izveštaje o sprovođenju programa osuđenih lica koja nisu ispunjavala obaveze koje su im programom određene niti je o tome obavestila sud i Povereničku službu, iako je na to bila obavezna. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

Kurir