HOLIVUDSKA POTERA U BG Hicima zasuo restoran u Visokog Stevana pa se pikapom dao u beg! Ovako je pao Bulevaru posle 5 minuta VIDEO

BEOGRAD - Jedinica Interventne policije privela je 39-godišnjeg muškarca koji je iz automobila u pokretu, na opštini Stari grad, ispalio više hitaca na izlog restorana u ulici Visokog Stevana.

foto: TV Pink Printscreen

Pucač se automobilom odmah dao u beg, ali ga je Interventna posle 5 minuta sustigla u Bulevaru kralja Aleksandra.

00:23 HOLIVUDSKA POTERA U BEOGRADU: Hicima zasuo restoran u Visokog Stevana pa se pikapom dao u beg! Pao u Bulevaru POSLE 5 MINUTA! (VIDEO)

foto: TV Pink Printscreen

Osumnjičeni za pucnjavu ima krivični dosije za pranje novca i drogu. Ispod sedišta belog pikapa pronađen je ersoft pištolj.

foto: TV Pink Printscreen

foto: TV Pink Printscreen

U Sinjskoj na Voždovcu policija je zaustavila i dvojicu sumnjivih mladića u smartu BG tablica od kojih je jedan odbacio 14 paketića za koje se sumnja da su narkotici. Oni

su privedeni.

foto: TV Pink Printscreen

MUP je u međuvremenu saopštio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su B. P. (1982) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on juče upravljajući vozilom na teritoriji opštine Stari grad, ispalio više hitaca iz pištolja u izlog jednog restorana, nakon čega se udaljio. Policija je ubrzo zaustavila vozilo kojim je upravljao osumnjičeni i pronašla pištolj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Kurir.rs)

Kurir