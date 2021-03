VELJA NEVOLJA PUSTIO KRIMI PIPKE I PREKO DRINE: Funkcioneri i policajci iz Srpske radili za Belivuka ODALI IH TOKOVI KRVAVOG NOVCA

Poslednjih nedelja Srbija i region tresu se zbog hapšenja Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, a uskoro bi se moglo zatresti i u Republici Srpskoj. Brojni krakovi kriminalne organizacije proširili su se i sa druge strane Drine.

Izvor iz bezbednosnih agencija objašnjava da već danima traje saradnja sa istražiocima iz Srbije i da su do sada brojne provere urađene na području BiH. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske su rekli da oni nisu uključeni u ovu istragu, ali sagovornici Blica tvrde da za sada sva saradnja i provere idu preko SIPA.

– Neki od tih prvoosumnjičenih u ovom predmetu su rodom iz BiH, pa je i to proveravano, kao i to kakve poslove imaju u Republici Srpskoj, te ko su im mogući saradnici – otkriva izvor.

Izvor uključen u kompletnu istragu pojasnio je da su tokom istrage istražioci došli do saznanja da je kriminalni klan koji se okupljao oko Velje Nevolje vremenom sve više posla prebacivao i na teritoriju Republike Srpske. Sistem delovanja bio je skoro identičan, vezu i podršku su im pružali političari koji kotiraju veoma visoko u vlasti, ali leđa su im čuvali i pojedinci iz MUP Republike Srpske.

– Ono što je prvo zapalo za oko istražiocima, jesu česti boravci članova "kavačkog klana" u Republici Srpskoj. Regija Istočnog Sarajeva i Zvornika, označane su kao centar okupljanja i investicija ovih krimogenih osoba – pojasnio je izvor iz istrage.

Prema ekskluzivnim informacijama, inspektori su pratili tragove novca koji su ih doveli do informacija da su ovi surovi kriminalci pare ulagali u zemlju na atraktivnim lokacijama u istočnom delu Srpske. Tokom istrage isplivala su i određena imena funkcionera iz Republike Srpske, a koji su označeni kao ključni ljudi klana za ove prostore. Ovde se posebno ističu dva imena.

– Prvi je bizmismen iz Zvornika, vlasnik firme koja se bavi sa više različitih poslova, a u žižu javnosti je dolazio zbog učešća u kupovini državnih nekretnina. Kada je u pitanju politička logistika, prema informacijma do koje je došla istraga, pojavilo se ime visokorangiranog člana DEMOS iz istočnog dela Srpske, a koji je ujedno i direktor državne firme u tom delu – istakao je izvor.

Sumnja se da je novac koji je stečen kriminalnim radnjama ulagan u carstvo koje je pomenuti političar izgradio u Republici Srpskoj. Upravo zbog članstva u stranci, koja se nalazi u vladajućoj koaliciji, smatrali su da su zaštićeni i da se istraga neće širiti na njih.

– Istraga je ustanovila i da je sistem funkcionisao kao i u Srbiji. Na platnom spisku su bili i neki fukncioneri MUP, ali i pojedini ministri u Vladi Srpske – pojašnjava pomenuti izvor.

Prema ovim informacijama, poslednjih dana nastala je prava panika nakon što je BIA (Bezbednosno informativna agencija) operativnim radom utvrdila da je postojala direktna veza između Belivukovog klana, pomenutog političara i jednog funkcionera MUP.

– Kao i u Srbiji, ogroman novac je potrošen na kupovine i gradnje hotela i mini centrala, ali im to nije bilo dovljno i želeli su ovladati i politčkim uticajem – poručuje izvor iz bezbednosnih agencija.

Pre više od mesec dana policija u Srbiji je razbila kriminalnu grupu Belivuka i Marka Miljkovića i uhapsila još 20 pripadnika. Ova grupa je osumnjčena za brojne brutalne likvidacije. Najvažniji dokazi koji su do sada otkriveni su fotografije i snimci ubistava muškaraca koji su se već gotovo godinu dana vodili kao nestali.

Međutim, policija se na tome nije zaustavila, pa se u poslednjih nekoliko dana dogodila hapšenja i saslušanja pojedinih visokopozicioniranih pripadnika MUP, ali i čelnih ljudi FK Partizan. U okviru istrage protiv klana Velje Nevolje uhapšen je bivši zamenik načelnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goran Papić. On je saslušan, a nakon toga mu je određen pritvor zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina uticajem.

Papić je 15. aprila prošle godine, koristeći svoj položaj, posredovao da se ne pretresa blidirani “audi a8” koji pripada Belivuku i Miljkoviću, kao i da im se to vozilo hitno vrati.

Da situacija bude bizarnija, upravo to vozilo Belivuk je koristio kako ga policija ne bi pratila i zaustavljala jer isti “audi” vozi direktor policije Vladimir Rebić, te je na njega po potrebi stavljao iste tablice kao one na Rebićevom vozilu. Ovo vozilo kamere ne snimaju, policija ne zaustavlja i njegovo kretanje se nikada ne prati. Belivuk je to dobro znao i koristio kako bi neometano izvršavao krivična dela.

Kurir.rs/Blic

Kurir