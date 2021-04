KRVAV POČETAK SEZONE VOŽNJE MOTORA U BEOGRAD: Za pet sati jedan poginuo, jedan teško povređen

Za samo nekoliko časova, 1. aprila u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima je jedan motorciklista poginuo, a drugi je teško povređen. Ovo je krvavi početak sezone motora koje svake dgodine odnese desetine života mladih ljudi.

Prvo je kod TC "Ušće" smrtonosne povrede zadobio vozač motora Siniša Ivanov. On je stradao kada je naleteo na automobil BMW, koji je vozio Aleksandar M. (27), Prema prvim, nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada je vozač automobila uradio polukružno skretanje kod Ušća, što je nesrećnog Sinišu koštalo života. On je još davao znake života kada je po njega došla Hitna pmoć, ali je preminuo u bolnici.

Nešto kasnije, oko 20. 30 časova, U Ustaničkoj ulici sa motora je pao muškarac, čiiji identitet nije poznat. Policija nije saopštila uzroke ove nesreće, da li je vozač motora izgubio kontrolu posle kontakta sa drugim vozilom, ili je u pitanju neka njegova greška zbog koje je izgubio kontrolu.

"Težina povreda kod vozača motora je u proseku 13 puta veća nego kod vozača automobila, pogotovo što mnogi sedaju na motor bez potrebne zaštitne opreme. Zakonodavac propisuje samo nošenje kacige, ali je potrebna i druga oprema, jer padovi sa motora su vrlo opasni, ostavljaju teške posledice, od preloma do guljenja kože", kaže za Kurir doktor Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista.

Po njegovim rečima, čak i prošle godine, kada je u vreme uvođenja strogih mera zbog korone i policijskog časa, efektivno nije vozilo tri meseca, broj stradalih motociklista bio je veći nego 2019. godine.

"Sada je situacija, možda, još gora. Moje mišljenje je da je cela ova situacija sa pandemijom uticala i na ponašanje vozača. Događaju se neverovatne stvari, ljudi su odsutni dok voze, verovatno misle na druge stvari, koronu, posao, novac i ne obraćaju dovoljno pažnje u saobraćaju, a posledice mogu biti strašne", navodi Jevtić.

Osim već tradicionalnih "ubica" kao što su alkohol i droga, pojavio se i novi, koji je možda i opasniji - mobilni telefon.

"Nemojte na semaforu gledati Fejsbuk ili slati poruke na vajber. Pogledajte ko je oko vas, pogledajte u ogledalo, kada skrećete, dajte žmigavac. Setite se da postoje i vozači motora", upozorava doktor Vladimir Jevtić.

A broj ljubitelja dvotočkaša raste iz godine u godinu. Mnogi od njih su sa četiri prešli na dva točka.

"Jednostavno, u Beogradu ima previše automobila i saobraćajne gužve i mnogi se odlučuju da pređu na motor, koji se kreću brže kroz "špic" i lakše se parkiraju. Ono što je opasno je što ne shvataju da je način vožnje motora potpuno različit od načina vožnje motora", objašnjava Jevtić.

Kurir.rs/M. Ž. L.