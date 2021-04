UHAPŠEN MUŠKARAC U VRANJU: Proganjao devojku od marta prošle godine, a angažovao i dva muškarca da je pretuku

Policija je u Vranju uhapsila D. N. (42) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje.

- Sumnja se da je on od novembra 2020. godine do sredine marta ove godine, telefonskim pozivima i porukama pretio ženi (26) iz Vranja. Takođe se sumnjiči i da je podstrekao dvojicu muškaraca, za kojima policija intenzivno traga, da dođu u njenu kuću i fizički je napadnu, što su oni i učinili. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je odredeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu - stoji u saopštenju MUP.

Njemu je određen pritvor do 30 dana.

(Kurir.rs)