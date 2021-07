ZEMUNAC ŠIPTAR MILIONE EVRA SAKRIO U ŠVAJCARSKIM BANKAMA: Deponovao novac na ime Zorana Vukojevića Vuka, ali su i njega ubili!

Zoran Vukojević Vuk (42), svedok-saradnik u procesu za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i zločine "zemunskog klana", poverio se dva meseca pre smrti nekadašnjem visokom državnom funkcioneru da je na njegovo ime u švajcarskim bankama Dušan Spasojević Šiptar ostavio milione evra.

On je tada otkrio i da je posedovao hrvatski pasoš, koji je Spasojević koristio za razne poslove.

- Vukojević je na sastanku ispričao da je imao hrvatski pasoš jer je rođen u Novoj Gradiški, ali da je u njemu bila Spasojevićeva slika. Sa tim pasošem Dušan Spasojević je nesmetano putovao i u Švajcarsku, gde je ostavio milione evra na Vukojevićevo ime - otkriva sagovornik i prenosi Vukojevićeve reči:

- Duća mi je jednom prilikom, kada se vratio s puta, u šali rekao: "Kume, nisi ni svestan da si najbogatiji čovek u Srbiji!"

foto: Printscreen Facebook/legende devedesetih

Političaru nosio novac

Vukojević je ovom funkcioneru, sa kojim se tajno sastao na proleće 2006. godine u jednom restoranu u Zemunu, poverio i da je za račun Spasojevića potkupljivao mnoge, uključujući uticajne ljude iz tadašnjeg režima, ali i opozicije.

- Ispričao nam je i da je jedne noći po nalogu Spasojevića odneo pozamašnu sumu novca političaru starije generacije. Nisam mu tada poverovao, pa sam ga pitao gde je tačno i kad odneo. Kasnijom proverom je utvrđeno da je taj političar zaista te večeri bio na toj lokaciji van Beograda... Inače, Spasojević je imao milione evra, a kod Vukojevića je samo stajala kasa za hitne potrebe, u kojoj nikad nije bilo više od nekoliko desetina hiljada - otkriva sagovorni.

Najznačajniji svedok

Dušan Spasojević i Mile Luković Kum ubijeni su u martu 2003, a Vukojević je likvidiran 3. juna 2006. godine.

- To znači da su Spasojevićevi milioni zarobljeni u švajcarskim bankama i pitanje je ko može da ih podigne. Podatke o tome gde je i kada Spsojević putovao s tim pasošem verovatno ima MUP Hrvatske, koji je i izdao ovaj pasoš. Takođe, Hrvati bi verovatno najlakše mogli da uđu u trag parama u Švajcarskoj - napominje izvor.

On veruje i da je Vukojević najverovatnije surovo mučen i ubijen ne bi li otkrio gde se ovaj novac nalazi. Međutim, pretpostavlja se da je Vukojević to nije mogao da oda ubicama jer ni on nije znao u kojoj je tačno banci Spasojević ostavio novac.

foto: Screeenshot Prva tv

Takođe, nije mogao ubicama ni da da sporni pasš jer je ta putna isprava bila kod Spasojevića i nestala je kada su on i Luković likvidirani u meljaku. Da li je taj hrvatski pasoš pokupio neko na licu mesta, ili ga je Spasojević negde sakrio za života, do danas je ostala tajna...

Podsetimo, Vukojević je do 2000. bio profesionalni policajac, radio je u OUP Grocka i Zemunu. Spasojevića, čiji je bio kum, upoznao je 1995. Prvi iskaz Vukojević je policiji dao u akciji, Sablja". Posle toga postao je svedok-saradniki sve što je rekao policiji ponovio je na glavnom pretresu i u suočavanju sa optuženima. On je na glavnom pretresu, koji je bio zatvoren za javnost, rekao da je grupa Dušana Spasojevića radila za Državnu bezbednost od 1998. i da su se s Radomirom Markovićem tada dogovorili da mogu da rade šta hoće, kao i koga treba da ubiju po gradu.

Objasnio mehanizme "zemunskog klana"

Bilo je logično da prvi padne u "Sablji". Vukovi iskazi u istrazi i na glavnom pretresu predstavljaju krivično-pravni i politički dinamit. Prvi je objasnio mehanizme funkcionisanja "zemunskog klana", veze i prožimanje sa Državnom bezbednošću i JSO, uloge raznih političara. Kao svedok-saradnik, Vuk je, po značaju svedočenja, bio ravan Ljubiši Buhi Čumetu i Nenadu Šari Škenetu.

Po obuhvatu svojih saznanja nadmašivao ih je, jer su oni znali svoje specifične, pojedinačne priče, a Vuk je znao najviše što je pojedinac koji nije Spasojević ili Legija mogao znati o celoj strukturi i većini poslova klana.

(Kurir.rs/Objektiv)