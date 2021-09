STRUČNJACI O ŽENAMA UBICAMA: Trpe nasilje godinama, a onda ubijaju prvim predmetom koji im padne pod ruku!

Lj.P. (68) uhapšena je zbog sumnje da je ubila letvom supruga D.M. (70) u selu Sepci kod Rače, a komšije tvrde da je žena godinama trpela nasilje u porodici. Zločin se dogodio u ponedeljak popodne, a žena je pozvala policiju i navodno rekla da je našla muža mrtvog.

- D.M. je suprugu terao da radi i sve mu donosi, a bio je težak čovek i nasilan prema njoj - tvrde meštani sela. Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, kaže da je dugogodišnje nasilje uglavnom okidač za ubistvo.

- Žene uglavnom godinama trpe maltretiranje pre nego što se odluče da ubiju. To rade u momentu kada više ne mogu da izdrže i tada ubijaju prvim predmetom koji nađu. O tome svedoče i priče koje smo čule u ženskom zatvoru tokom jednog programa koji smo radili - kaže Stanojevićeva koja naglašava da je nasilje nedopustivo:

- Nebitno je da li je počinilac žena ili muškarac, na nasilničko ponašanje treba da se reaguje. Treba utvrditi da li je žena lečena, da li je napala čoveka u samoodbrani, ali ponavljam, ne postoji razlog da nekoga ubijete, jednostavno nema opravdanja za nasilje i niko nema pravo da maltretira.

Psihijatar Ivica Mladenović kaže da žene, za razliku od muškaraca, uvek donose odluku da će nekoga ubiti i da im taj pokušaj uglavnom i uspeva.

- Žene su sklone ili da ekstremno trpe, ili da imaju ponašanje po principu histerioničnog reagovanja - burno, sa pretnjama, ali se uvek kasnije smire. One koje su sklone trpljenju akumuliraju bes, donose odluku o ubistvu i ona je kod njih definitivna - priča psihijatar:

- Kod muškaraca se ubistvo dešava impulsivno ili kada su pijani, dok je kod žena to potpuno drugačije, one to rade kada su definitivno sigurne - dodaje Mladenović.

