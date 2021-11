POLEMIKA U PARLAMENTU ZBOG VELJE NEVOLJE: Dokle će Crna Gora biti poligon za kriminalce i klanica?

Boris Bogdanović, poslanik Demokratske Crne Gore, u Parlamentu je rekao da je Crna Gora dovoljno dugo bila poligon, kako za domaće, tako i za regionalne kriminalce, te upitao zašto se ne sme pomenuti ime Veljka Belivuka.

- Zašto se ne sme pomenuti ime Veljka Belivuka, niti kuma Zorana Lazovića, visokopozicioniranog u bezbednosnom sektoru? Dakle ,strah, veze, saučesništvo. Ali, to ćutanje mora prestati. Da je on i njegov klan dolazio ovde da se kupa i pije espreso, ne bi se toga bojali. Ali, kada svi znamo da oni znaju da je on ovde dolazio "work and travel" aranžmanom, i da ga tadašnje bezbedonosne službe nisu pratile nego obezbeđivale, svima su usta začepljena. Zato je sada tišina. Ali, tu tišinu, budite sigurni, nećemo dozvoliti, sve ćemo izneti na svetlo i sve ćemo izneti na videlo. Građani Crne Gore treba da znaju ko se kocka sa njihovom bezbednošću i njihovom sigurnošću - rekao je Bogdanović, pa nastavio:

- Građani treba da znaju da ako podržavaju one koje smo smenili, da ujedno podržavaju i kriminalce i ubice koje se slobodno šetkaju Crnom Gorom, i ne samo šetkaju već i prolivaju krv do kolena i to ne po Beogradu, Ritopeku, Čačku, Užicu, već po Podgorici, Cetinju, Mojkovcu, Danilovgradu i drugim gradovima Crne Gore.

Bogdanović se osvrnuo i na privođenje dvojice policajaca, zbog ukidanja zabrane ulaska Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Podsetimo, oni su polovinom januara, legalno ušli u ovu državu preko tivatskog aerodroma i bili u poseti navodnom vođi "kavčana" Radoju Zviceru. Zbog toga je u Crnoj Gori izbila afera, a utvrđeno je da je zabrana ulaska skinuta 28. decembra 2020.

- Jedino što moram ovde da ustanovimo da li se boje spomena imena Veljka Belivuka da on ne bi progovorio ili da neko drugi ne bi propričao i da li se tu zapravo krije razlog zašto su pohapšeni najobičniji policajci i operateri i operativci UP, a ne njihovi nalogodavci. Da li vi svi mislite da smo mi budale, da ćemo da prihvatimo da za ovakve gnusne zločine i za pomaganje u najkrvavijim ubistvima u ovakvoj regionalnoj kasapnici odgovaraju samo monitori, tastature, miševi i najobičniji operateri? Mi tražimo da se kazne nalogodavci,oni koji su sve smislili, oni koji su sve zakuvali oni koji su tražili da urade od operatera ono što su uradili. Oni sarađuju sa Nevoljom i vreme je da se oni nađu u nevolji. Znamo ko je te ljude čuvao pre, ali ko te ljude čuva sada u novom sistemu? Ko su njihovi prijatelji među nama i kako je moguiće da su oni toliko moćni, toliko mračni i toliko povezani da su nedodirljivi i da im niko ništa ne može? Koliko još ubistava samoubistava treba da se desi da bi smo stali na kraj svemu ovome što se dešava, posobeno otimanju države.

Poslanik je naveo i da je promenom režima počelo "isceljenje države", te da se oni bore da očiste "kriminlane repove koji se bore da prežive".

- Ne smemo dozvoliti novom sistemu da se približi tim kriminalnim strukturama da uspostavi veze, konekcije, dilove lične poslove, jer onda nismo ništa uraidli. Da nam nikakva promena nije moguća, nikakva promena neće nastupiti. Dosta je ova država bila čip za kockanje, a dosta i sigurna kuća za kriminalce, kako domaće, tako i poligon za regionalne, balkanske i evropske gangstere. Mi smo ovde na braniku države mi tražimo zahtevamo borimo se za dubinsko čišćenje svih kriminalnih parazita i smatramo da je građanima jasno, znaju gde su živeli, gde žive, od njih smo dobili mandat da čistimo, mandat da zaustavimo pljačku otimanje,sve što se dešavalo 30 godina - rekao je u Parlamentu poslanik.

