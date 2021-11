POGINULA PRED OČIMA MUŽA! Jovica u suzama: Bili smo zajedno 40 godina, nikada se nismo posvađali, a evo kako sam ostao bez žene

Zlata Živković (64) poginula je u stravičnoj nesreći koja se juče oko 11.30 dogodila na Mirijevskom bulevaru u Beogradu, kad je, kako se sumnja, Denis K. (21) automobilom BMW izleteo s kolovoza i iščupao banderu, koja je pala direktno na nesrećnu ženu.

Osumnjičeni Denis K. posle nesreće je uhapšen. Utvrđeno je da nije bio pijan, ali i da nema vozačku dozvolu i da BMW nije registrovan.

Izašli u šetnju

Delovi automobila bili su razbacani po celoj ulici, a bandera koja je usmrtila ženu je odletela nekoliko desetina metara. Na mestu tragedije bio je i suprug nastradale Jovica Živković, koji je i očevidac nesreće. Nesrećni čovek kaže da mu je supruga nastradala bukvalno pred očima.

1 / 4 Foto: Kurir Jelena Ivić

- Operisao sam srce pre nedelju dana, pa me je Zlata pozvala da prošetamo malo. Kad smo došli do pumpe, rekla je da ide u prodavnicu, a da ja, pošto sporo hodam, nastavim pravo, pa će me ona stići - kaže za Kurir vidno uznemiren Živković:

- Ugledao sam BMW, koji je proleteo u smeru ka Karaburmi. Gubio je kontrolu, a ja sam pomislio u sebi: "Ovaj momak će poginuti." Samo nekoliko trenutaka kasnije začuo sam jak udarac, okrenuo se i video da se auto zakucao u ogradu i da bandera pada. Odmah sam pozvao svoju ženu na telefon, ali je bila nedostupna. Shvatio sam da je mrtva.

Tast vređao policajce Nije Denis vozio, nego kupac auta! Na mestu tragedije juče su bili i rođaci osumnjičenog Denisa K., koji su sve vreme tvrdili da on nije vozio. - Kod njega je došao momak koji je hteo da kupi taj auto. On je vozio kola da bi ih probao, napravio je šta je napravio i pobegao posle udesa, jer su mu kola bila tu na pumpi, a našeg Denisa su uhapsili. Žao nam je žene, nevina je stradala - tvrdio je tast. U jednom trenutku rođaci su napali i vređali policajce, ali je gužva koja se stvorila brzo raščišćena, na miran način.

Nesrećni čovek potom je briznuo u plač i dodao da je on pozvao Hitnu pomoć, a da su lekari njemu dali lekove.

00:25 Tragedija na Mirijevskom Bulevaru

- Ništa mi ne treba, sve ću imati, samo moje Zlate nema! Četrdeset godina smo bili zajedno, nikad se posvađali nismo, a evo kako sam ostao bez žene. Zašto li smo i krenuli u šetnju - plakao je Jovica.

Zapalili sveću

Uz njega su bili i drugi članovi njegove porodice, koji su ga grlili i tešili, a na kraju su svi zajedno zapalili sveću na mestu na kom je Zlata stradala. Kako saznajemo, u trenutku nesreće u BMW su bila dvojica mladića. Policija je jednog od njih, Denisa K., zatekla na mestu nesreće, dok je drugi pronađen nešto kasnije, i to u Urgentnom centru, gde je bio na lekarskom pregledu zbog zadobijenih povreda. - Sumnja se da su se vozač i suvozač smenjivali za volanom, jer je mladić za kojim se tragalo hteo da kupi kola od osumnjičenog, pa ih je isprobavao - rekao je sagovornik.

Kurir.rs/J. Ivić