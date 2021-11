MUŽ JEDVA PREŽIVEO, ON SE PODSMEVA: Supruga povređenog policajca U ŠOKU, mladić pijan izazvao udes u Titelu HVALI SE NA TIK-TOKU

Mirjana Dešić, supruga policajca Borisa Dešića, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći koju je Miloš Kanazir (19) iz Titela izazvao 23. septembra u Šajkašu vozeći pod uticajem alkohola, a u kojoj je povređen još jedan pripadnik MUP-a" kaže da je bila šokirana kada je saznala da je Kanazir objavio na svom Tik – Tok profilu sraman snimak saobraćajne nesreće.

Istakla je da joj nije jasno kako neko može da izazove nesreću pa da se posle podsmeva i praktično ismejava žrtve.

- Bila je to katastrofa. Moj Boris je zadobio udarac u glavu od čega je nastao hematom u frontalnom delu mozga i morali su da mu se bore za život. Njegov kolega je na sreću malo bolje prošao, ali i on ima povrede glave i još se nije oporavio i počeo da radi kao uostalom ni moj Boris. Ja evo već dva meseca ne znam šta ću pre. Imamo bebu od godinu dana i ćerkicu koja je sada krenula u prvi razred osnovne škole, a Boris mi nije dobro. Još nije svestan šta mu se desilo, teško hoda jer mu je stradao centar za ravnotežu i sada se najviše bavimo njegovim oporavkom - kaže ona.

Policijsko vozilo je slupano u udesu

Kako dodaje, sve što se dogodilo je strašno i doktori kažu da će se tek šest meseci nakon nesreće znati da li će njen suprug imati neke posledice od udesa.

- Nadam se iskreno da neće. I sada nam se sve to taj mladić koji je izazvao nesreću podsmeva preko društvenih mreža. To je katastrofa. Trudimo se da se nekako vratimo u normalu i onda on objavi tako nešto. Jako me je uzrujao snimak i nisam znala šta drugo da uradim sem da ga i ja podelim na fejsbuku da ljudi vide kakav je to čovek – priča uznemirena Mirjana.

Kanazir je napravio popularni "meme" koji u većini slučajeva služi za hvalisanje ili izvrgavanje ruglu nekih životnih situacija. Praktično, sačinio je "duhovit" kolaž snimaka i fotografija saobraćajke i objavio ga na svom Tik-Tok profilu uz taktove pesme "Oh no" koju izvodi Capone, a koja se često na društvenim mrežama koristi kao muzička podloga za neke šaljive nezgode.

- Auuu, tebra! Ubiće me ćale. Ogrebao sam ovo. J..o te, ubiće me – čuje se na snimku kako nasmejano priča mladić, a prate ga fotografije dok sedi na haubi svog automobila mesec dana pre saobraćajne nesreće, a zatim i fotografije nakon saobraćajne nesreće na kojima se vidi da je uništen skoro ceo prednji deo automobila od siline udarca kao i fotografija slupanog policijskog kombija koji odvozi šlep služba.

"Manglup sklon alkoholu"

Kako se nezvanično saznaje, Kanazir je u Titelu poznat kao problematičan mladić koji do sada istina nije imao velike prekršaje niti je pravio ozbiljnija krivična dela, ali ga Titeljani znaju kao "mangupa sklonog alkoholu koji ne preza ni takav da sedne za volan".

Kanazir je bio na seoskoj slavi u Šajkašu i kada je krenuo kući u Titel direktno se zakucao u policijski kombi koji je bio pored puta.

- Policija je u trenutku nesreće imala intervenciju i privodila je jedno lice u "maricu" dok je policijski automobil bio parkiran sa strane. Jedan policajac je primetio da im se Kanazir sa svojim "Audijem A4" približava u punoj brzini i pokušao je policijskom saobraćajnom signalnom palicom da mu da znak da uspori međutim on nije na to obratio pažnju i direktno se prednjim delom automobila bez kočenja zakucao u prednji deo "marice". Budući da su u tom trenutku policajci otpozadi u "maricu" uvodili jednu osobu vrata su bila otvorena te su od siline sudara udarila dva policijska službenika. Policajci su odmah preveženi u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine gde su im konstatovane teške telesne povrede a jedan je bio i životno ugrožen – priča izvor iz policije.

Kaže i da je Kanazir bio svadljiv i nepristojan nakon nesreće te da je vređao policajce koji su pokušavali da ga smire i da provere da li se i on povredio.

- Kanazir je psovao i vređao policajce koji su bili u šoku zbog povređenih kolega ali su uspeli da ga smire i postupe po službenoj dužnosti i privedu ga u policijsku stanicu gde mu je određeno zadržavanje do 48 časova. Odmah mu je uzeta krv radi analize i ustanovljeno je da je vozio sa 2,16 promila alkohola u krvi. Takođe, ustanovljeno je i da nema stalnu vozačku dozvolu te da nije ni smeo da vozi bez pratnje nekog iskusnog vozača. Uzimajući u obzir težinu povreda policajaca i njegovo ponašanje, nadležni sudija odredio je Kanaziru pritvor u trajanju od 30 dana nakon čega je krajem oktobra pušten da se brani sa slobode. On se tereti da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja a zbog vređanja policajaca sleduje mu i prekršajna prijava – objašnjava naš sagovornik.

(Kurir.rs/Blic, Z.Č.)