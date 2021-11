DŽONIĆEVI SINOVI UBEĐENI DA ON NIJE UBIO ĐOKIĆE: Otac je plašljiv, BEŽI KADA SE KOLJE svinja da ne bi čuo skičanje i video krv

Milan i Stefan, sinovi Gorana Džonića, prvoosumnjičenog za ubistvo svojih rođaka Gorana, Gordane i Lidije Đokić, duboko su uvereni u nevinost svog oca, što su ispričali i svojoj majci Suzani kada im je bila u poseti!

Podsetimo, Goran Džonić uhapšen je zbog sumnje da je 26. septembra ubio tročlanu porodicu Đokić, a on je nakon hapšenja u zločin umešao i svoje sinove Milana i Stefana, a potom i meštane Moravca, braću Kostadina i Aleksandra Miloševića. Svi oni se nalaze u pritvoru u Nišu.

žrtve foto: Privatna Arhiva

- Sinovi su ubeđeni da on nije mogao sam da izvede takvo krvavo delo, a to su rekli i majci Suzani, koja je ovih dana bila u četvrtoj poseti suprugu. Ona je sve vreme neutešno plakala jer su joj sve muške glave u porodici iza rešetaka - kaže naš dobro obavešteni izvor upoznat s dešavanjima u pritvorskoj jedinici niškog zatvora.

Navodno, braća koja se nisu videla od hapšenja, a imaju čvrst alibi, pričala su i drugima da njihov otac nije kriv.

Branio ih Pustite ih iz pritvora Goran Džonić je sam umešao svoje sinove u zločin, pa posle promenio ploču. - Milan se nikada nije odvajao od porodice, mnogo je dobar. Molim vas, pustite mi sinove, oni nisu ništa krivi - navodno je na poslednjem saslušanju rekao bivši vatrogasac.

- Naš otac je plašljiv čovek, on beži iz dvorišta kada se kolje svinja da ne bi čuo skičanje i video krv. Nije on mogao da bude egzekutor, a možda je pomagao u tom zločinu upravo jer se nekoga uplašio, jer mu je neko ozbiljno zapretio. Takva mu je priroda da on to sam nije mogao da uradi. Pa on, i kad izlazi noću, on se plaši da ga neko ne napadne - rekla su braća, koja su, kako su svedoci ispričali, u noći zločina bila na radnim zadacima.

Braća Džonić nisu se srela ni prilikom poseta.

- Oni se redovno pozdravljaju preko čuvara i pitaju jedan za drugog. Stefan se dobro drži, on je vojnik i nije srećan što je tu, ali stoički izdržava. Milan, koji je vatrogasac, malo je klonuo duhom - kaže izvor. Da podsetimo, u kući Stefana Džonića pronađen je ukradeni novac, koji je navodno pripadao porodici Đokić.

Kurir.rs/ E. K.

