DRAMA TRAJALA CEO DAN: Jutjuber se zaključao u stanu i pretio: "Ubiću sebe i svakog ko mi priđe!"

Daniel Đukić (36), poznati jutjuber iz Novog Sada, napravio je juče pravu dramu kada se zabarikadirao u svom stanu na drugom spratu u Ulici cara Dušana i gotovo čitavog dana odbijao da se preda! On je najpre zapretio da će da ubije sebe, ali i svakoga ko mu priđe, a potom je pravio cirkus pred okupljenima ispred svoje zgrade!

Krizna situacija otpočela je nešto pre 11 sati, kada je, kako Kurir saznaje, zabrinuta majka jutjubera pozvala policiju i prijavila da on preti samoubistvom, ali i ubistvom. Ispred njegove zgrade odmah su došle sve nadležne službe - policija, vatrogasci, Hitna pomoć, ali i pregovarački tim MUP, dok je nesrećna majka sve vreme bila napolju s njima. Čitava ulica je odmah blokirana, a policajci su vodili pregovore s Đukićem da se mirno preda.

- On je uporno odbijao da otvori vrata, a kako su ona blindirana, policija nije mogla da ih razvali. Pored pregovaračkog tima MUP, s jutjuberom je razgovarao i njegov prijatelj, ali ni on nije uspeo da ga nagovori da se preda - kaže naš izvor.

01:27 Okončana drama u Novom Sadu: Hitmna pomoć odvodi jutjubera Daniela posle devet sati

Knindžina pesma

Kako dodaje, Đukić, koji je poznat i po nadimku Duluvra, dolazak policije na svoja vrata prenosio je uživo na društvenoj mreži Tiktok.

- Što ste došli, gospodine milicajče, evo na Tiktoku ste u lajvu - kaže Đukić dok snima vrata svog stana, a s druge strane se čuje da neko kuca.

- Kažite? Nećete da kažete. Pa, kako ja da znam da ste vi policajac? - pita jutjuber, a zatim kaže da neće da izađe iz stana. Potom počinje prostački da psuje i preti: „Pet meseci mi drobite ovde, je*em li vam mater, sad si se setio doći, legenda. E, sad ćete u pi*ku materinu svi otići.“ Sve vreme se u pozadini čuje pesma Baje Malog Knindže „Uličarka i lopov“, a u opisu videa na engleskom piše: „Prljav pogled na svet, policajci s Tiktoka hoće moju glavu“. Jutjuber je, takođe, na Instagram kačio i storije. Na jednom je obelodanio da je od početka drame dobio 1.000 novih zahteva za prijateljstvo, a na drugom fotografiju gole žene bez glave.

Pored toga što je deo drame uživo emitovao na društvenim mrežama, Đukić je pravio predstavu i na svojoj terasi. Naime, on je povremeno izlazio na balkon, u jednom trenutku i go do pojasa, brisao se maramicama, pevao pesmu Olivera Dragojevića „Magdalena“, igrao i provocirao vatrogasce. Takođe, na Fejsbuku je okačio kako gleda film.

Provocirao vatrogasce

- Što ste došli? Hoćete preko mene ponovo da postanete heroji? Džabe stojite tu, vidite da nema vatre - govorio je Đukić. Potom je ušao u stan, pa izašao napolje i obratio se okupljenima.

- Sad sam gledao horoskop na televiziji, kažu da mi se danas ništa neće desiti - dodao je Đukić, pa telefonom snimao gungulu koju je izazvao. Do zaključenja ovog broja Daniel Đukić nije napustio svoj stan.

drama trajala ceo dan foto: Kurir.rs/S.S.

foto: Kurir

foto: Kurir

foto: Kurir

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE:

VUČIĆ U ALBANIJI! EKSTREMISTI REŽIRAJU HAOS

Haradinaj i Beriša spremaju nemire u Tirani?!

OHRABRUJUĆA NIKOLJDANSKA PORUKA VUČIĆA

Srbija će izaći iz energetske krize, NEĆE BITI RESTRIKCIJA STRUJE!

NOVA SAZNANJA O LIKVIDACIJI BRAĆE BITIĆI

Ispušten ključni svedok koji bi mogao da reši ubistvo američkih državljana?!

NIJE SVE BAŠ TAKO CRNO! Dok neki influenseri nude LOŠ SADRŽAJ, neki imaju i one poučne!

ONI MOGU MNOGO DA NAUČE NAŠU DECU (FOTO)

DR UROŠ BABIĆ

Većina pacijenata s rakom bešike i bubrega sad nam stiže i s metastazama! NEPODNOŠLJIVO JE U POSLEDNJE DVE GODINE

POZNATI IMUNOLOG OBJASNIO KAKO ĆE VAKCINA BEZ IGLE ŠTITITI I OD NOVIH SOJEVA KORONE

Jedna stvar je KLJUČNA!

DOKTOR IZ NIŠA DOBIO NA SUDU DIREKTORKU ZBOG MOBINGA

Posle sedam godina golgote dr Vladimir Ilić dokazao zlostavljanje na radu

DANAS STUPA NA SNAGU NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Sada će majstori plaćati kaznu do 500.000 dinara AKO NE URADE OVO!

STRUČNJAK O SLUČAJU MARJANOVIĆA

Objavljivanje audio-snimka ne može da poljulja suđenje

POKUŠAJ LIKVIDACIJE VOĐE KAVAČKOG KLANA U KIJEVU

Zvicera i njegovu ženu ponovo saslušava ukrajinska policija zbog atentata?

GRCA U SUZAMA!

Potresna ispovest Sneki POTPUNO SLOMILA voditeljku: TEŠKU SUDBINU krije iza prelepog osmeha!

OTVORENA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA ZORANE JEVTIĆ I DRAGANE UDOVIČIĆ

Kako izgleda život u Beogradu u vreme korone FOTO

NE PROPUSTITE

PONEDELJAK JE UVEK U ZNAKU POKLONA! ZATO NE PROPUSTITE DANAS UZ DNEVNO IZDANJE NOVINA KURIR POKLON – SET IGALA

foto: Kurir

Svakog ponedeljka Kurir za vas sprema poklone! Danas vas uz dnevno izdanje novina čeka poklon set igala.

Set igala za ručno šivenje je potreba svakog domaćinstva i svake domaćice. Set igala je organizovan u PVC kutiji, objedinjen na jednom mestu, tako da je pristupačan za brzo i lako korišćenje. Vodite računa da bude van domašaja dece.

Kutija sa iglama je vrlo lagana, pa je samim tim idealna za hitne popravke i za putovanja.

Čitajte KURIR!

Kurir.rs/Slađana Stojanović