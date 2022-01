MALI CUNER NAPRAVIO HAOS PRED KLUBOM NA TERAZIJAMA: Evo ko je mladić koji je lomio žardinjere i izloge

Marko Guzijan Cuner, sin pokojnog Jovana Guzijana Cunera, navodno je izazvao incident ispred prestoničkog kluba Kasina na Terazijama.

Naime, tokom nastupa Jelene Karleuše oko dva sata ujutru navodno Mali Cuner se popeo na binu želeći da pleše sa pevačicom. Međutim, na njen poziv njemu je prišlo obezbeđenje Kasine i izvelo ga napolje ispred kluba. Vidno iznerviran Mali Cuner je zapretio obezbeđenju da će im pokazati ko je on, piše ovaj portal. Seo je za volan "audija", da bi potom krećući se iz pravca Nušićeve ulice prošao između Kasine i bašte i zaleteo se u izlog. Potom se dao u bekstvo preko Trga Nikole Pašića gde je takođe porušio ogradu.

Kako nezvanično saznajemo, za njim je raspisana potraga zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti i krivično delo nasilničko ponašanje.

Auto kojim je otišao sinoć je u međuvremenu zaustavljen na GO Palilula ali on nije bio u kolima nego njegova kuma koja je zadržana na trežnjenje po Zakonu o prekršaju, a on ne zna se još gde je.

Naloženo je da se skinu kamere u okoloni Kasine i pribave izjave ostećenih.

Marko Guzijan (31), zvani Mali Cuner je mlađi sin Jovana Guzijana Cunera koga je ubio zemunski klan pre 15 godina.

(Kurir.rs/J.S.)