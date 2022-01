MATEJEVA DEVOJKA SANJA O POSLEDNJOJ PORUCI SPLIĆANINA: Poslao mi je video, a mobilni mi se ugasio! Drugovi su mu bili izbezumljeni

Već 10 dana traje potraga za Matejem Perišem, Splićaninom koji je posednji put viđen oko 2.30 sati 31. decembra u noćnom klubu u Beton Hali u Beogradu.

Matejeva devojka Sanja, ispričala je da se s njim poslednji put čula nekoliko sati pre nego što je nestao bez traga, kao i da ne veruje da je kobne noći konzumirao drogu i da, ako i jeste, da mu je neko "to sipao u piće".

Sanja kaže da se sa Matejem poslednji put čula 30. decembra, kada joj je on poslao video oko 21.30 sati.

- Meni se bio ugasio mobilni, a bila sam na poslu. Kada sam oko ponoći došla kući, odgovorila sam mu na tu poruku i otišla sam da spavam. Probudila sam se u sedam ujutru i vidim da mi nije poslao poruku za laku noć kada je došao iz grada, što on uvek radi. Vidim nema ništa. Poslala sam mu poruku tada: "Jel sve ok?", odgovora nema.

Ona dodaje da je dodatno pogađaju priče o tome da je Matej konzumirao drogu.

Posle sam mu oko dva popodne opet poslala poruku, opet ništa. Razmišljam da ne može da spava toliko dugo, nema šanse. Onda sam se kasnije popodne čula s njegovim prijateljima, koji su mi rekli da je nestao, da mu je jakna tu, da ne znaju ni oni šta se desilo. Oni su bili van sebe - priča nam Sanja, naglašavajući da je pogađaju priče o tome da je Matej sa društvom konzumirao drogu.

- Oni uopšte nisu bili u tom fazonu! A i da jesu, pa ko bi preneo drogu preko granice?! A, tamo oni apsolutno nikoga ne znaju, gde bi to nabavili, tako da nema mi to smisla. Još tek su bili došli, prvi dan, nema šanse. On se meni javio u 14.30 kada su prešli granicu, pa u 18 sati kada su ušli u apartman, pa u 21.30 sa večere. Oni su svi normalni. Na tom videu, što mi je poslao, su se videle tri flaše vina, ali njih je sedmorica. Videlo se da su neki pili crno vino, neki belo, atmosfera je bila vesela. Sedeli su, čekali su večeru, ništa posebno - opisuje Sanja šta se vidi na snimku koji joj je Matej poslao iz Beograda.

Ona dodaje da su svi izbezumljeni, da on nije konzumirao drogu.

- Glupo će možda zvučati, ali ako i jeste bio drogiran, njemu je to neko sipao u piće, on to nije sam uzeo - kaže Sanja.

Nenad Periš, Matejev otac, izjavio je za hrvatske medije da će se iz Beograda vratiti sa sinom, i da ga svi koji imaju decu razumeju o čemu govori.

