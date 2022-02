DIJANA JOJ NAPRAVILA HAOS OD ŽIVOTA: Hrkalovićka smenila veštakinju pa naredila da je prate?! Tamara juče nađena mrtva

Tamara Kačar Novković (50), jedan od najvećih stručnjaka za DNK anlize, koja je, kako se pretpostavlja, juče počinila samoubistvo skokom sa petog sprata zgrade u kojoj je živela na Voždovcu u Beogradu, prema rečima njenih poznanika obolela je pre dve godine, a uzrok tome, kako tvrde, bili su pritisci i tortura koju je preživela od bivše državne sekretarke u MUP Dijane Hrkalović.

- Bivša državna sekretarka napravila joj je haos od života. Jedna od najboljih u svom poslu, postala je senka sebe i sve to što su joj radili dovelo je do toga da žena psihički oboli. Lečila se u poslednje dve godine, bila je svesna svog problema, niko ne može da shvati šta se desilo toga dana kada je odlučila da podigne ruku na sebe - kaže jedan komšija za Kurir.

Jedan od pištolja iz slučaja "Durmitor" foto: kurir

Njeni problemi u MUP-ovom Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru, kako navode, počeli su kada je 2019. svedočila u slučaju poznatom kao "Durmitor". Podsetimo, 1. juna 2017. u restoranu "Durmitor" uhapšeni su ljudi koje je tadašnje rukovodstvo policije označilo kao osobe bliske "škaljarskom klanu". Među njima je bio i Miloš Nilović Runjo, za kog se sumnja da je bio glavna meta hapšenja. Tamara Kačar, bila je angažovana da veštači DNK tragove na oružju koje je policija tada pronašla.

foto: Facebook, Screenshot Nilović preživeo dva napada: Crtaju mi metu, nisam "škaljarac" Miloš Nilović Runjo, navodno se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom. Navodno, bio je prisutan kada je u Beogradu u decembru 2018. ubijen Vladimir Popović Pop, a napad je preživeo i dve godine kasnije, kada je 11. maja 2020. u centru Beograda u baštu jednog lokala na Vračaru, u kom je sedeo s grupom mladića uleteo maskirani napadač sa automatskim oružjem, koje nije uspeo da upotrebi, jer su ga Nilović i njegovi prijatelji primetili čim je upao u lokal. Skočili su i pobegli. - Preko glave mi je svega, stavljaju mi metu na glavu, da sam kum škaljarskog klana. Veze nemam ni sa škaljarskim, ni sa kavačkim klanom, niti vodim rat s nekim. Niti se bavim kriminalom, niti prodajem drogu. Niti vodim rat s nekim - rekao je Nilović tada za medije.

Navodno, Hrkalovićeva, za koju se sumnja da je blisko sarađivala sa suprotstavljenim kavačkim klanom, bila je nezadovoljna rezultatima veštačenja, pre svega zbog toga što na sudska veštakinja na pištolju nije pronašla tragove Miloša Nilovića zvanog Runjo. Nilović je u tom slučaju oslobođen, a kasnije je preživeo i dva pokušaja ubistva.

- Posle svedočenja pred sudom, Tamara je iz Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra prebačena u Sektror za vanredne situacije, u koji se ide po kazni. Međutim, to nije najgore što joj se dogodilo. Dijana je, navodno, anagažovala "svoje" policajce da je prate, a uhodili su je i ljudi iz podzemlja. Viđala ih je, primećivala i to joj je ulivalo veliki strah. Čak i kada je to prestalo, nije mogla da se opusti, stalno se osvrtala oko sebe, preraslo je u njenu bolest. Plašila se za svoj i život svoje porodice, otišlo je toliko daleko da se žena razbolela - dodaje sagovornik Kurira.

foto: Kurir

Prema pisanju portala Republika, i druga veštakinja koja je svedočila u slučaju Durmitor, Anđelka Vučetić Dragović smenjena je sa mesta šefa DNK laboratorije, posle svedočenja u slučaju "Durmitor".

- Anđelki je rešenje o smeni uručeno istog dana kada se sa svedočenja u slučaju "Durmitor" vratila u kancelariju - piše ovaj portal, pozivajući se na medije.

