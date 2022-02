MATEJEV OTAC NE ZNA NIŠTA O MANEKENKI KOJA JE SPLIĆANINA VIDELA U MINHENU: Hrvatski MUP radi proveru sa nemačkom policijom

Za Matejom Perišem (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, već više od mesec i po dana tragaju svi, od policije, porodice, prijatelja i građana.

Prethodnih dana pojavile su se nove informacije. Manekenka Lidija A. iz Minhena tvrdi da je Mateja uočila ispred jednog restorana kao i kod jednog bankomata u blizini restorana “Mandarin” kako podiže novac.

Ova vest podigla je nemačku policiju na noge, dok je manekenka odmah nakon toga došla za Beograd kako bi što pre razgovarala sa srpskom policijom tvrdeći da je u ovom trenutku svaka informacija važna.

Takođe, Branko Lazarević, zagrebački kriminolog i stručnjak za potrage u penziji nedavno je izjavio kako mu se jedna radnica za sada nepoznatog hotela u Makedoniji javila da je tamo ugledala Mateja.

– Početkom januara javila mi se radnica jednog makedonskog hotela, uveravajući me da je videla Mateja. Ali, informacija se pokazala neistinitom. U 20 godina koliko sam radio u policiji uvek sam reagovao na dojave, pa i one vidovnjaka. Iako se pokazalo da su više puta bile lažne nego istinite, sve se mora proveriti.

Svaki policajac mora apsolutno ozbiljno shvatiti dojavu i istražiti je, da se danas-sutra ne bi uspostavilo da je nestala osoba zaista bila na toj lokaciji, a službenici nisu pročešljali teren. Nije prvi put da se neko javljao sa ovakvim informacijama – rekao je kriminolog u penziji.

Šta će s ovom informacijom hrvatska i srpska policija veliko je pitanje, dodaje Lazarević, ali nije negirao da je u ovakvim slučajevima i moć autosugestije poprilično velika, s obzirom na medijsku pokrivenost istrage.

Otac Mateja Periša Nenad Periš je za Jutarnji program na TV Prva govorio o najnovijim informacijama koje ima i koji su prethodnih dana se provlačili kroz medije. Rekao je da je oprezan zbog svih ovih informacija i da je u stalnom kontaktu kako sa srpskom tako i sa policijom Hrvatske.

– Dosad je bilo puno takvih informacija koje su se nažalost pokazale neistinite. Ne kažem da ljudi to rade zbog nekakvih nekorektnih razloga, možda čovek promisli, vidi i tako, na neki način ga to asocira na celu ovu situaciju pa može da pogreši.

Policija mi je rekla da hrvatski MUP radi proveru sa nemačkom policijom u vezi te informacije i da je to policijska stvar koju će oni sigurno proveriti i dobiti informaciju o čemu se tačno radi. Bilo je more tih informacija, naravno da na svaku obraćam pažnju, ali kako imam iskustvo, kažem ponovo ne zbog nekorektnih razloga, ljudi zbog same te potrage koja se digla, ljudi možda žele da pomognu, pa eto i na taj način pokušavaju i dogode se greške.

Ljude asocira nešto na nešto, ja ne kažem da je to i ovaj put, ali sam poučen iskustvom oprezan – rekao je Nenad.

Navodno, Nenad Periš eventualne informacije o “slučaju Minhen” očekuje uskoro. Isto tako, Nenad Periš ne zna ništa o devojci koja je Mateja “videla” u Minhenu. Potraga za Matejem i dalje traje, svi u regionu sa nestrpljenjem čekaju kraj potrage.

Rekonstrukcija kretanja Mateja Periša 30. decembra u 17.50 sati Matej s tri prijatelja ušao u apartman na Dorćolu oko 22 sata Matej i prijatelji napustili apartman 01.40 sati Matej izašao iz kluba “Gotik” u Beton hali 01.47 sati Matej trči Karađorđevom ulicom 01.48 sati Matej trči kod Savapromenade 02.30 Matejini drugovi uočavaju da ga nema u klubu 02.51 sati vidi se kako muškarac koji odgovara Matejevom opisu ulazi u Savu 31.decembra u 18 sati Matejevi prijatelji prijavljuju policiji njegov nestanak

