ISPOVEST TAKSISTE O MATEJU PERIŠU: Obezbeđenje iz Gotika ispričalo šta se sve dešavalo u noći kad je Splićanin nestao

Privatni detektiv Braca Zdravković rekao je da je pričao sa jednim taksistom koji mu je otkrio da poznaje ljude koji rade kao obezbeđenje u klubu Gotik u kome je bio Matej Periš za kojim srpska policija i dalje traga.

"Znam ljude koji rade u obezbeđenju Gotika, neke od njih i vozim. Od njih sam čuo sledeće - Matejeva grupa iz Splita bila je za istim stolom sa grupom koja je došla iz Zadra. Oni su se veselili, pili i provodili. U jednom trenutku su počeli da se prepucavaju tako što su pevali navijačke pesme sa jednom drugom grupom gostiju koja je stajala za susednim stolom. U jednom momentu je došlo do manjih incidenata. Nije bilo fizičkog obračuna ali je cela situacija bila naelektrisana. Četiri puta su pripadnici obezbeđenja kluba prilazili da smire situaciju", prepričao je Zdravković reči taksiste sa kojim je razgovarao, piše Mondo.

Napominje da je te večeri i vlasnik Gotika bio tu i da nije želeo nikave incidente u svom klubu posebno ne uoči proslave Nove godine. Zato je četiri puta i slao obezbeđenje koje je na kraju uspelo da smiri situaciju. Tako da, kaže Zdravković, nikakva tuča ne može biti razlog Matejevog izlaska iz kluba.

02:32 Snimci Mateja Periša pre nestanka

"Taksista mi je rekao i da ne može da veruje da od kluba Gotik do Savanove, gde je razdaljina ima 1.500 metara, nema nijedne patrole u noćnim satima pred Novu godinu, ističući da su ovi klubovi i običnim danima pokriveni od strane operative", rekao je Zdravković.

Podsetimo, Zdravković je svojevremeno i analizirao zbog čega je Matej imao potrebu da izađe iz kluba kao i koju grešku je napravio taksista u čije vozilo je pokušao da uđe Periš. On je rekao da ne može sa sigurnošću da trvdi da li su on i njegovo društvo konzumirali neke narkotike te večeri. Ali ako jesu, kaže on, onda to policija odlično zna.

foto: Ana Paunković, Privatna arhiva

"Nemoguće je da od njih samo Matej Periš koristi narkotike a ostali piju limunadu. Oni su konzumirali svi isto piće i isto su se provodili. Ako nije tako onda to veliko društvance krije neku veliku tajnu, onda su Mateju nešto stavili u piće ako je samo on bio drogiran. A zašto bi to uradili njegovi drugovi iz detinjstva? Ta mogućnost se odbacuje", rekao je Zdravković.

On navodi jednu od mogućnosti zbog čega je Matej mogao da odluči da napusti klub i društvo.

00:10 Ekskluzivni snimci Mateja Periša pre nestanka

"Možda želja za boljim provodom koji bi bio tajna za sve druge sem za njega. To je možda zato jer se plašio da bi neko od društva preneo njegovu tajnu njegovoj devojci u Splitu. I možda bi zbog toga njihova veza pukla. Možda mu je neka devojka dala predlog da odu negde da se provedu. A taj dobar provod zna da bude uz konzumaciju raznih narkotika. Jedna od pretpostavki je da mu je neka devojka rekla evo ti adresa i u toliko i toliko sati ćeš biti u ovom hotelu. Najverovatnije je društvu rekao da ide samo do toaleta. Jaknu ostavlja da ne bi bio sumnjiv. Cilj mu je bio da čim izađe uhvati prvi taksi i ode do tog hotela. Počeo je da trči da što pre stigne do tog mesta", rekao je Zdravković na Jutjub kanalu Agamemnom production.

Prema njegovim rečima to što taksista nije stao Perišu je veoma razumljivo, i tvrdi, da bi uradio istu stvar.

"Da sam taksista da me je neko tako zaustavio pobegao bih glavom bez obzira. S tim što bih ja obavestio svoju centralu da me je zaustavio mladić u majci koji je bio sumnjiv. To bih uradio da bi centrala obavestila intervetnu policiju. To je jedino što zameram taksisti jer je video da se radi o nečem čudnom", rekao je Zdravković.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

08:01 Ako je Matej Periš živ mogao bi da izgleda potpuno drugačije! Stručnjak upozorava na važnu stvar