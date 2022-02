UBIO ŽENU, TAŠTU I TASTA, PA PRESUDIO SEBI U PRITVORU: Goran se obesio u ćeliji posle posete

Novosađanin Goran Janković (38), obesio čaršavom u ćeliji Okružnog zatvora na Klisi u Novom Sadu pre dve godine. Janković je u pritvoru bio od maja 2019. godine pošto je brutalno ubio suprugu i njene roditelje. On je ruku na sebe digao posle posete.

Izvor Kurira u to vreme je objasnio da je Jankoviću pre samoubistva bio neko od članova porodice i da ništa nije ukazivalo na to da će se on ubrzo posle tog susreta ubiti.

hapšenje jankovića foto: Slađana Stojanović

- On je tog dana bio izuzetno raspoložen. Mada, maltene je svakog dana bio takav - veseo i nasmejan. Neko od najbližih mu je bio u poseti. Kada je došlo vreme za šetnju pritvorenika, on nije želeo da ide, ali ni to nije čudno, jer je i inače retko šetao, jednostavno nije voleo da šeta - izvor Kurira i dodaje:

- Njegov cimer je otišao u šetnju, a Janković je iskoristio to što je ostao sam, vezao je čaršav za šipku koja drži televizor i visine je dva metra. Kada se cimer vratio u ćeliju, zatekao ga je obešenog i odmah je pozvao stražare. Hitna pomoć je brzo stigla, pokušana je reanimacija, ali bezuspešno.

žrtve i osumnjičeni foto: Kurir, Privatna Arhiva

Janković je u maju 2019, da podsetimo, ubio ženu Mirjanu (32), taštu Nadu Pajić (57) i tasta Branislava (57), a da tragedija bude veća, stravičan zločin gledali su Goranovi i Mirjanini sinovi. Suđenje mu je počelo 3. februara 2020., a on je 25. marta trebalo da iznese odbranu pred sudom. U optužnici, koju je protiv njega podiglo Više javno tužilaštvo, stoji da je on o zločinu pričao hladnokrvno, bez osećanja krivice i kajanja.

- Od značaja je da ima potpuno očuvano sećanje za sve detalje i redosled radnji tokom samog krivičnog dela, ali i za period i pre i posle istog, a što govori da su psihičke funkcije kod njega očuvane - stoji u optužnici.

Kurir.rs