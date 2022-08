SMRADE ISKOMPLEKSIRANI NAĆI ĆE TE U DUNAVU! Kotoran dobijao JEZIVE PRETNJE od kavčana, pokušali da mu iznude 50.000 evra

"Slušaj smrade iskompleksirani, sve znam da si vozio ubicu Bugarina i pomagao u ubistvu Vlahovića, za pokazivanje snajpera u gepek, što zavodiš u firmu da ti rade ubice i isplaćuješ ih, sve pod komandom onih Dedovića i Vukotića!". Ovo je samo deo pretnji koje su navodni članovi kavačkog klana uputili Kotoraninu Krstu Bujkoviću.

Kako se navodi u rešenju Apelacionog suda kojim je produžen pritvor Vladimiru Božoviću koji se zajedno sa ocem Igorom Božovićem tereti za stvaranje krimnalne organizacije (kavačkog klana), iznudu, zastaršivanje na štetu Krsta Bujkovića, okrivljeni je sa Davorom Prelevićem, Sinišom Vlahovićem i Aleksandrom Đurišićem u maju 2016. godine, silom i pretnjom pokušao da prinudi Bujkovića da preda 50.000 evra.

Oni su, kako piše Standard.me, vozilom marke "audi" preprečili put oštećenom Bujkoviću, koji se sa svojim vozilom marke "mercedes" kretao iz pravca Kotora nakon čega su sva četvorica izašla iz "audija" .

- Đurišić je pokušao da otvori vrata od Bujkovićevog vozila, a pošto nije uspeo kroz otvoren prozor uputio pretnje oštećenom: "Vi što špijunirate za Vukotića, samo da znaš ubićemo vas", nakon čega je odmah oštećenom pesnicom zadao više udaraca u predelu glave, pri čemu je jednom uspeo da ga udari u predelu usana, dok su drugi udarci završili na spoljnjem delu podlaktica oštećenog koji se podužući ruke u visini glave pokušao zaštiti.

foto: Printscreen Instagram

Za to vreme ostali okrivljeni su stajali iza njega i pazili da neko ne naiđe . Đurišić je zahtevao od oštećenog da istog dana u 18.00 sati dođe "u zgradu", te da će tamo pričati detaljno o svemu i o parama, pa je na pitanje oštećenog da li im je nešto dužan, okrivljeni kazao da će i o tome pričati "u zgradama", nakon čega su objasnili oštećenom da je "zgrada" njihova baza, te da kada izađe iz tunela na Grbaljsku stranu na prvoj raskrsnici skrene desno prema Kotoru i potom da stane ispred prve zgrade sa desne strane gde će mu otvoriti garažu u koju on treba da uđe. Nakon čega je okrivljeni Đurišić kazao da ga on dobro poznaje, da zna da su mu žena i dete u Beogradu i da su sami, da bi potom seli u svoje vozilo i udaljili se - navodi se u spisima predmeta.

Nakon dva dana na svoj mobilni telefon ošetećeni je dobio SMS poruke preteće sadržine, pri čemu mu je tada nepoznata osoba tražila da donese 50.000 evra na brdu iznad Trojice, te da ukoliko to ne uradi biće ubijen, a ukoliko donese pare, sve je rešeno i više ga neće dirati. Naravno usledio niz prijetnji .

- Slušaj, smrade iskompleksirani, sve znam da si vozio ubicu Bugarina i pomagao u ubistvu Vlahovića i za pokazivanje snajpera. Ako ne uradiš sledeće – ostaviš novac na izvor u 17 sati sutra, u suprotnom te čeka pakao. Ako ne ispoštujes videćeš kako je u paklu sa Vinkom, kojeg ste ubili vi, smradu mali, koliko si isplatio od Dedovića i čije ubistvo još spremate mi smo tvoje pripremili ako ne ispostuješ, naći će te u Dunavu kao Gorana, kojeg si vozio i pomagao u ubistvu Bugarina smeće - su pretnje koje su usledile nakon što su članovi kavačkog klana presreli Bujkovića.

foto: Mup

Telo Vukotićevog šefa obezbeđenja pronađeno u Dunavu

Podsećamo Goran Dučić, zvani Crni (40) nekoliko godina bio šef obezbeđenja Jovice Vukotića, koji u policijskim evidencijama slovi za vođu tzv. škaljarskog klana. Telo Dučića pronađeno je u Dunavu 17. juna 2016. godine kod Žeželjevog mosta u Novom Sadu. I ako se sumnjalo da njegova smrt nije nesrećni slučaj, srpska policija nije uspela da pronađe dokaze za to.

Bujković je predmetni događaj odmah prijavio policiji iz straha za sopstvenu bezbednost, te nije postupio po upustvima iz SMS poruke, a po savetu dobijenom od službenika policije, niti je traženi novac odneo na izvor u mestu Trojica.

S obzirom na to da Bujković nije doneo novac, oni su u cilju odmazde zbog nepostupanja i posebno zbog prijavljivanja događaja policiji, iza kuće njegovog pokojnog strica, pod vozilo, takođe u vlasništvu strica, postavili eksplozivnu napravu.

- U cilju odmazde neovlašćeno nabavili od za sada nepoznatog lica improvizovanu eksplozivnu napravu koja se sastojala od vojnog eksploziva TNT, odgovarajuće električne detonatorske kapisle, kao i mehanizima za aktiviranje na daljinu. Tako sačinjenu improvizovanu eksplozivnu napravu postavili su ispod dva vozila koja su bila parkirana između kuće oštećenog i njegovog pokojnog strica. Od detonacije oba vozila su potpuno uništena - navodi se u spisima suda.

