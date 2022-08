RAZOTKRIVENA VEZA MIĆUNOVIĆA I VOĐE BERANSKOG KLANA: Brano sarađuje sa Vulevićem koji navodno želi da PREUZME CRNOGORSKO PODZEMLJE

Bezbednosne službe Crne Gore utvrdile su da grupa Nikšićanina Branislava Brana Mićunovića direktno sarađuje sa kriminalnim klanom Beranca Vuka Vulevića, a da on svoje poslove širi dalje na još devet uticajnih kriminalaca iz Nikšića, Bara, Podgorice i Berana.

Kako navode crnogorske Vijesti, utvrđeno je i da Vulevićev klan - poznatiji kao beranski, za svoje kriminalne poslove crpi ogromna finansijska sredstva od jednog biznismena sa Žabljaka. Ovaj list navodi da to piše u poslednjoj Proceni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA), usvojenoj u martu.

Prema istom izvoru, u tajnom delu tog dokumenta osim imena, ličnih podataka i fotografije Nikšićanina koji godinama slovi za najvažnijeg igrača u crnogorskom podzemlju, objašnjeni su i njegovi kontakti i saradnja sa klanom Beranca.

Navodno, u prethodnom dokumentu Mićunović nije bio registrovan kao osoba za koju se interesovao bezbednosni sektor. Međutim, sada u Međuresorskom operativnom timu nalaze se predstavnici organa obaveštajno-bezbednosnog sektora i Tužilaštva i taj tim evidentirao je kontakte i blisku saradnju Mićunovića sa Vulevićem, ali i sa koliko novca ih finansira žabljački biznismen, čije ime je takođe upisano u tajnim spisima.

"Istražitelji su utvrdili koji je član tog klana zadužen za šverc narkotika, a ko od njih za krivična dela sa elementima nasilja. Nije, međutim, precizirano na kom polju sarađuju Mićunović i Vulević", tvrde izvori Vijesti.

foto: Aleksandar Jovanović

Ime Branislava Mićunovića se, inače, decenijama unazad pominje u mafijaškim, bezbednosnim i poslovnim krugovima. On je 6. januara 2021. godine uhapšen u Budvi zbog ilegalnog držanja oružja, ali je nekih 48 sati nakon hapšenja, izašao iz policijskog pritvora, jer tužiteljka nije ni tražila određivanje pritvora.

Mićunović se dovodi u vezu sa brojnim poslovima u Crnoj Gori - od nekretnina, građevinskog sektora, prodaje fudbalera, do igara na sreću. Još 1983. godine dovodili su ga u vezu sa ubistvom Stjepana Đurekovića u Njemačkoj, koje pripisuju pripadnicima jugoslovenske tajne policije. Mićunović je godinama bio na optužnici italijanskog tužitelja Đuzepe Šelzija, zbog šverca cigareta devedesetih godina.

Ovaj Nikšićanin sredinom 80-tih godina prošlog veka družio se sa žestokim momcima koji su povezivani sa Službom državne bezbednosti bivše SFRJ, među kojima su bili Vlasta Petrović, Đorđe Giška Božović, Ljubomir Zemunac Magaš, Darko Ašanin, Željko Arkan Ražnatović, Ratko Đokić, Dragan Joksović Jokso, Vojislav Raičević zvani Vojo Amerikanac...

Ubistvo Nikšićanina (20)

Mićunović je pravosnažno oslobođen optužbi za ubistvo dvadesetogodišnjeg Nikšićanina Radovana Raca Kovačevića u jesen 2000. godine. Kovačević je teško ranjen u noći između 6. i 7. oktobra te godine, nakon oružanog obračuna u kazinu hotela “Podgorica” u kojem je na mjestu usmrćen Cetinjanin Petko Pešukić. Iz kazina je ranjeni Kovačević prevezen do Kliničkog centra, a ubica je, dok su ga iznosili iz kola, prišao i naočigled medicinskog osoblja u njega ispalio hitac.

Mićunović je optužen da je ispalio hice na ulazu u Urgentni blok, ali je novembra 2007. pravosnažno oslobođen. Njegov dugogodišnji prijatelj, a navodno i tjelohranitelj, Sava Vujović je tada optužen da je pomogao počiniocu nakon krivičnog dela, a onda je i on pravosnažno oslobođen optužbi.

Vuk Vulević foto: printscreen mladiberana.me

Beranski klan

Iako godinama važi za opasnog momka sa crnogorskog asfalta, Vulević zvanično nije osuđivan za teška krivična dela. Zbog obračuna u Švajcarskoj bio je u pritvoru od 7. avgusta 2009. do 28. decembra iste godine i u periodu od 11. juna 2010. do 29. juna 2012. godine. Used nedostatka dokaza pravosnažno je oslobođen optužbi, dok je Ajković osuđen na 12 godina zatvora. Njemu i Zlatku Ajkoviću na teret se stavljalo da su kao saizvršioci 1999. godine u ciriškom kafe-baru Insajder pokušali da ubiju Faiza Kadrića, Suada Porču, Senada Dunjića, Nedžada Murića, Rešada Metu i Asmira Lubenovtca

Kadrić je pogođen i preminuo je, a ostali su povređeni. Operativci tajne i javne policije evidentirali su i ko je sve u klanu Beranca, ali i sa kim je njegova krimi-ekipa u sukobu. Precizirano je i za šta je ko iz tog klana zadužen, ali i da Vulević, osim sa Mićunovićem, sarađuje sa Vuksanom Cemovićem, braćom Jugoslavom i Vjekoslavom Lambulićem (Vjeko Lamblo).

Pripadnici tima koji je prikupljao informacije za taj dokument, došli su do dokaza da Vulević održava komunikaciju sa pritvorenicima Ljubom Bigovićem i Milanom Čilom Šćekićem, ali i da usko sarađuje sa Nikšićaninom Rajkom Baćovićem i Vukom Božovićem. Operativci su utvrdili da Vulević i njegova ekipa sarađuju i sa Berancima Željkom Golubovićem, Draškom Vukovićem.

Mediji su ranije objavili da je Golubović u bliskim rodbinskim vezama sa Pljevljacima Darkom i Duškom Šarić, a Vuković je svojevremeno bio deo ekipe narko-bosa iz Pljevalja. Vukovića je 2007. godine "otela" grupa naoružanih i maskiranih muškaraca u momentu dok je sa saslušanja prebacivan u zatvor Frederiksund u Kopenhagenu. Bio je svedok saradnik protiv Šarića, u postupu “Balkanski ratnik”. Za deo kriminalne grupe Vuka Vulevića upisano je da ih sumnjiče za dvostruko ubistvo na Veruši - Nemanje Prelevića i Danila Pekovića.

Kurir.rs/Vijesti