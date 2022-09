UBIJEN JE ŠTO SE "ŠIRIO", A NE ZATO ŠTO JE PRAO PARE! Advokat Toma Fila otkrio kako je Arkan stekao imovinu

Lopušina je objasnio da je Ražnatović imao svoje kockarnice i preduzeća i da je pranje novca za njega bilo komplikovano.

- Prvi sam koji je otkrio vezu mafije i policije. Objavio sam dvadeset imena onih koji su radili za službu bezbednosti i koji su ubijali naše migrante po celom svetu. Ljuba ne daje nikakav dokaz da je Željko prao novac, a ja u to ne verujem jer u tom periodu nije bilo nikakve potrebe za pranjem novca. Ljudi su pravili crne i bele pare kako su znali i umeli. Ražnatović je imao svoje kockarnice i svoja preduzeća, za njega je bilo komplikovano i da pere novac. Nije mogao on to da smisli - istakao je Lopušina u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Advokat Toma Fila složio se da izjavom Lopušine i rekao da je Arkan dobijao novac od države, što je Jovica Stanišić svojevremeno i potvrdio.

- Nema pranja novca kod Arkana. On je dobijao novac od države, Jovica Stanišić je to potvrdio. Arkan nije imao potrebe da pere novac, živeli su od onoga što su oslobodili od banaka. Imao je kockarnice, imao je menjačnicu. Imao je prihode od toga što je kontrolisao sa Cecom kompletnu muzičku scenu. Ubijen je što se "širio" ali nije prao novac - rekao je Fila.

Kurir.rs/M.L.

