NA SEKIRI KOJOM JE POČINJENO UBISTVO DNK BRATA KOJI JE OSLOBOĐEN KRIVICE? Zbog ovog je pala presuda za ubistvo niškog preduzetnika

Monstruozno ubistvo biznismena Draška Ranđelovića iz Niša, zbog kojeg je nepravosnažno na 20 godina bio osuđen Nikola Mladenović (35) a njegov rođeni brat Marko Mladenović (40) oslobođen krivice, ponovo će se naći pred Višim sudom u Nišu jer je Apelacioni sud u Nišu utvrdio bitne povrede krivčnog postupka i brojne nejasnoće na koje su u žalbama osnovano ukazali i Više javno tužilaštvo u Nišu ali i advokat Mirjana Nedeljkov, branilac Nikole Mladenovića.

Kako se DNK Marka Mladenovića našao na držalji sekire kojom je počinjeno ubistvo ako je on izjavio da je koristio pijuk za izvođenje radova, samo je jedno od pitanja koje će u ponovljenom postupku morati da bude detaljno rasvetljeno. Tužilaštvo je u žalbi istaklo da su veštaci na držalji sekire utvrdili trag koji pruža “izuzetno snažnu podršku” da je u detektovan biološki materijal i pokojnog Ranđelovića ali i obojice braće uz doprinos još jedne nepoznate osobe, što se mora razjasniti.

- Osnovano se žalbom javnog tužioca ukazuje da prvostepeni sud nije dao jasne razloge o pronađenim DNK tragovima optuženog M.M. sa završne trećine držalje sekire, pri čemu sekira predstavlja predmet izvršenja dela koji se optuženom M.M. stavlja na teret, te su u vezi sa navedenim nejasni i dati razlozi prvostepenog suda prilikom ocene odbrane M. M.,u kojoj je naveo da je od alata koristio pijuk za vađenje radijatora iz nosača, običan ključ i brusilicu, pa se osnovano žalbom javnog tužioca ukazuje da prvostepeni sud nije dao jasne razloge da li je optuženi M.M. koristio sekiru za izvođenje radova, u kome vremenskom periodu su optuženi i pre kritičnog događaja obavljali predmetne radove, te na koji način su se biološki tragovi optuženog M.M. našli na predmetu izvršenja konkretnog krivičnog dela – sekiri, navodi se u presudi Apelacionog suda u Nišu.

Viši sud će morati ponovo da razmotri, oceni i valjano obrazloži sudsko-medicinski nalaz veštaka koji upućuje na to da su povrede nanete od strane „najverovatnije dva a ne jednog napadača“, uz korišćenje dva povredna oruđa. Na to su u žalbama ukazali i tužilaštvo i ali i branilac Nikole Mladenovića, koji je naveo da prvostepeni sud nije dao jasne razloge od strane koliko lica su povrede nanete oštećenom. Apelacioni sud ukazuje da se ponovo mora razmotriti i to koju je obuću nosio Marko kobnog dana budući da su tragovi krvi Ranđelovića nađeni na njegovim patikama.

-Prvostepeni sud nije dao jasne razloge o činjenici, da li je optuženi M.M. takođe promenio svoju garderobu i obuću i istu bacio zajedno sa garderobom optuženog N.M. i koju je obuću nosio u vreme kada je sada pokojni D.R. lišen života, pa je u konkretnom slučaju izostala analiza svih navedenih dokaza u njihovoj međusobnoj povezanosti, a imajući u vidu radnje koje se optuženom M.M. stavljaju na teret, stoji u obrazloženju presude.

"Presuda je morala biti ukinuta"

-Kako o utvrđenju odlučnih činjenica u stavu I i II izreke, pobijana presuda nema dovoljne i jasne razloge, niti sadržajne i suštinske analize svakog dokaza posebno po njegovoj vrednosti, a potom i u vezi sa objektivnom stvarnošću i uzajamnoj vezi sa drugim dokazima i utvrđenim činjenicama, a što se osnovano ukazuje žalbom javnog tužioca i branioca optuženog N.M., to je zbog učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka presuda u celosti morala biti ukinuta. Imajući u vidu navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, to se za sada ne mogu prihvatiti ni činjenični, ni pravni zaključci prvostepenog suda na kojima se ova presuda zasniva, ni ispitati primena krivičnog zakona, tako da je njeno ukidanje nužno, zaključuje se u presudi Apelacionog suda u Nišu.

Nikoli produžen pritvor, Marko se brani sa slobode

Nikoli Mladenoviću je produžen pritvor jer je za krivično delo za koje se tereti zaprećena kazna veća od 10 godina zatvora a način izvršenja krivičnog dela i težina posledica doveli do uznemirenja javnosti koje i dalje traje, pa bi ukoliko bi se optuženi pustio na slobodu, to moglo ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Marko Mladenović se brani sa slobode jer mu je nakon izricanja prvostepene presude pritvor ukinut.

Optužbe i odbrana

Optužnicom VJT braća se terete da su 8. oktobra 2020. godine u krugu fabrike "MIN kopex" u Nišu sa umišljajem usmrtili Ranđelovića koji ih je angažovao radi izvođenja građevinskih radova na adaptaciji prostorija. Oni su se teretili sa su mu s leđa zadali više udaraca ušicama sekire po glavi I telu te da ga je jedan od braće više puta udario po glavi macolom nanevši mu povrede od kojih je preminuo. Marko rekao da je video kako je Nikola udario Draška sekirom po glavi, da ovaj nije pao već da su nastavili da su rvu te da je tek naknadno saznao šta se desilo jer je otišao iz hale. N

ikola je na prvom suđenju odbio da iznese odbranu na istom ročištu kad i brat, već je tek na narednom pretresu priznao da se kobnog dana u samoodbrani potukao sa Ranđelovićem i udario ga u glavu macolom i ušicama sekire, ali je negirao da je odmah znao za kobni ishod tuče. Nikola je rekao da ga je Draško tog dana prvi napao sekirom i navodno zapretio likvidacijom cele porodice, nakon čega su se potukli, braneći se da je mislio u prvom trenutku da je biznismen samo povređen.

Braća su bili na sahrani Ranđelovića gde su izjavljivali saučešće i nosili kovčeg sa telom.

(Kurir.rs/Blic)